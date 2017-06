Jérôme Landry répond à Jeff Fillion : «bottez-vous le cul et arrêtez d’avoir un discours de losers»

Jérôme Landry a répondu à Jeff Fillion, mercredi midi, en expliquant à l’animateur de CHOI Radio X que la radio parlée n’était pas sur le point de disparaître à Énergie 98,9.

À LIRE AUSSI : Seules CHOI et le FM93 feront encore de la radio parlée à Québec au printemps 2019, selon Jeff Fillion

L’animateur d'Énergie n'a pas tardé avant de répliquer à Jeff Fillion, qui a affirmé mercredi matin que Bell Média n’était pas à l’aise avec le talk radio.

«J’en reviens pas de voir (que) nos concurrents basent leur succès sur l’espoir que peut-être qu’Énergie va redevenir une station musicale. Jeff, ça fait dur un peu. Tu es plus fort que ça il me semble», pouvait-on l’entendre dire.

«Pourquoi Bell remettrait de la musique alors que ça va bien, que ça a monté et qu’on leur chauffe le cul? C’est ça qui les dérange dans le fond. C’est sûr que ça serait beaucoup plus facile pour mes amis de CHOI, que j’apprécie et que je respecte [...] si on n'était pas là. Ils pourraient peut-être un peu plus s’asseoir sur leur steak», a-t-il ajouté.

Selon Jérome Landry, les résultats de CHOI Radio X aux sondages Numéris du printemps 2017 expliquent les propos de Jeff Fillion.

«Je pense qu’ils ont peut-être eu un coup dur avec le sondage. Eux autres ils se voyaient partis sur une ride très très facile pour les cinq, six prochaines années. Ça pas été le cas, ils sont capables de lire les sondages autant que nous autres, ils voient très bien qu'Énergie est juste en arrière dans le rétroviseur [...] C’est pas une attitude de gagnant. Je ne les ai pas connus de même. On dirait des gens inquiets, des gens un peu insécures.»

À l’embauche de Bell Média depuis 2016, Jérôme Landry pense que la compétition dans le marché de Québec est extrêmement profitable aux auditeurs.

«Est-ce que mes anciens collègues veulent avoir le droit de redevenir plates? Bottez-vous le cul et arrêté d’avoir un discours de losers. Je sais que ça été tough le dernier sondage, je sais qu’ils s’attendaient à plus, mais c’est la vie, tout le monde aimerait avoir plus», a déclaré Jérôme Landry.

André Arthur fait passer les animateurs de Québec pour «une gang d’épais»

L’animateur d’Énergie 98.9 en a également profité pour exprimer sa pensée au sujet d’André Arthur, qui selon lui, fait passer les animateurs de Québec pour une «gang d’épais».

«Il nous a encore fait passer ce printemps pour une gang de mongoles à la radio de Québec, pour une gang d’épais, pour de la radio poubelle encore. Il y en a un à Québec qui fait encore ça, qui est même pas capable d’apprécier la chance que ses patrons lui ont donnée de bien finir sa carrière. Il est même pas capable d’avoir le respect de ses boss et de ses collègues.»

«Lui, il avait la chance d’avoir une belle fin. Le monsieur il commence à être avancé en âge [...] et il s’est mis à planter tout ce qu’il y avait à planté dans la ville de Québec. Plante ses boss, aucun respect pour ses collègues et ses patrons», a-t-il ajouté.

Vous pouvez écouter l'extrait à partir de 45:30.