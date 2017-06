Les Braves écrasent les Nationals

Les Braves d’Atlanta ont inscrit trois points dès la manche initiale face aux Nationals, et ils n’ont jamais regardé derrière, en route vers un gain de 13-2, mercredi à Washington.

Brandon Phillips a connu une excellente soirée, frappant quatre coups sûrs et produisant trois points. Il a notamment frappé un double bon pour deux points lors de la septième manche, au cours de laquelle les visiteurs ont inscrit six points.

Ender Inciarte, Matt Adams et Kurt Suzuki ont tous été à l’origine de deux points, dans la victoire. Suzuki a cogné son quatrième circuit de la campagne.

Dans la défaite, Brian Goodwin a également réussi sa quatrième longue balle de la saison, pour inscrire les deux points des favoris locaux.

Julio Teheran (6-4) a donné deux points et six frappes en lieu sûr en sept manches de travail. De l’autre côté, le partant Tanner Roark (6-4) a subi la défaite, concédant sept points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Du côté des Braves, Matt Kemp a quitté la rencontre en raison d’une blessure aux muscles ischio-jambiers.