Les stars de X-Men de retour

Montréal cet été. La populaire actrice fait partie des nombreuses stars qui débarqueront en ville au cours des prochaines semaines pour le tournage du prochain film de la saga X-Men.

Michael Fassbender, Sophie Turner, James McAvoy, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Tye Sheridan et Kodi Smit-McPhee sont aussi attendus dans la métropole pour le tournage de ce septième film de la série intitulé pour l’instant X-Men: Dark Phoenix. Selon un article publié mercredi sur le site du magazine Variety, l’actrice Jessica Chastain pourrait s’ajouter à la distribution sous peu, étant présentement en négociation pour jouer le rôle de la méchante du film.

Selon nos informations, le tournage de X-Men: Dark Phoenix débutera à Montréal le 29 juin et se poursuivra jusqu’en octobre. La majeure partie du film sera tournée dans les Studios MELS, où l’équipe de production est déjà installée depuis plusieurs semaines.

Troisième film tourné au Québec

Il s’agira du troisième film X-Men à être tourné à Montréal après X-Men: Jours d’un avenir passé (à l’été 2013) et X-Men: Apocalypse (à l’été 2015). Ces deux mégaproductions dotées de budgets gigantesques (plus ou moins 200 M$) avaient généré des retombées économiques directes et indirectes de plusieurs millions de dollars pour la ville de Montréal. X-Men: Dark Phoenix devrait être produit avec un budget semblable.

Peu de détails ont filtré pour l’instant sur l’intrigue de ce septième film X-Men. Tout ce qu’on sait, c’est que l’histoire tournera autour du personnage de Jean Grey, incarnée dans les plus récents films par l’actrice Sophie Turner (Game of Thrones). Par ailleurs, le studio Fox a annoncé mercredi que c’est le scénariste et producteur Simon Kinberg qui réalisera le film. Il succède à Bryan Singer qui a réalisé les deux films précédents de la série. La date de sortie en salles de X-Men: Dark Phoenix a déjà été fixée au 2 novembre 2018.

Des habitués de Montréal

Mine de rien, Jennifer Lawrence en sera à son quatrième été à Montréal en cinq ans. En plus d’avoir passé plusieurs semaines en ville en 2013 et en 2015 pour les tournages des deux précédents X-Men, la star de 26 ans était revenue dans la métropole l’été passé, pour le tournage du film Mother, de Darren Aronofsky. On se souvient d’ailleurs que pendant son séjour montréalais de l’an passé, la populaire actrice s’était retrouvée prise malgré elle au milieu d’une chicane légale entre les copropriétaires du luxueux condo qu’elle avait loué pour l’été. Le conflit s’était finalement réglé sans qu’elle soit expulsée.

Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult et Sophie Turner ont aussi tous déjà séjourné à Montréal pour les tournages des X-Men précédents. Quant à Jessica Chastain, elle a passé plusieurs semaines dans la métropole l’an passé pour le tournage du prochain film de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan.