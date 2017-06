Marc-Édouard Vlasic veut une entente à long terme

Le directeur général des Sharks de San Jose Doug Wilson ne chômera pas d’ici le 1er juillet. L’état-major devra bientôt prendre une décision dans les cas de Joe Thornton et Patrick Marleau, deux attaquants dont les contrats viendront à échéance dans 15 jours.

Le défenseur Marc-Édouard Vlasic, lui, n’est pas dans le même bateau. Le défenseur détient une dernière campagne à son pacte de cinq ans paraphé en juillet 2012, qu’il écoulera cet automne.

Il a fait connaître ses demandes

Au cours des derniers mois, l’ancien des Remparts de Québec a informé Wilson quelles étaient ses intentions en vue de son prochain contrat.

«Je voudrais une entente à long terme. Je l’ai fait savoir et ils m’ont écouté. On verra où ça nous mènera après», a-t-il raconté, mercredi, lors d’un entretien avec TVA Sports.

«J’aime bien la ville. Nous sommes compétitifs chaque saison. Nous devrons être d’accord des deux côtés.»

L’agent de Vlasic a indiqué à TVA Sports que le processus de négociation en vue d’une prolongation de contrat est déjà en cours.

«Nous sommes en discussion et on devrait se reparler bientôt», a informé Robert Sauvé par la voie d’un courriel.

Vlasic ignore toutefois si les négociations se dérouleront rapidement, étant donné les nombreux dossiers auxquels son DG doit s’attaquer. D'après ses dires, Wilson a été réceptif, mais rien ne l'empêchera de jouer ses cartes à sa guise.

«Je ne sais pas à quel point ce sera rapide. Martin Jones doit également arriver à une entente [avant l'été 2018] et Doug m’a dit que c’était important en raison du repêchage d’expansion. Marleau et Thornton aussi.

«Beaucoup de choses se passent chez les Sharks», a expliqué le vétéran de 30 ans.

Deux joueurs convoités

Marleau et Thornton seront sans doute convoités avant l’ouverture des joueurs autonomes.

S’ils ne sont pas protégés, ces deux joueurs de centre pourraient s’entendre avec les Golden Knights de Las Vegas entre le 18 et le 21 juin, puisque la nouvelle concession disposera d’une fenêtre pour discuter avec tous les hockeyeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) dont les contrats se terminent le 1er juillet s'ils ne figurent pas sur la liste de protection de leur club.

«Je ne crois pas qu’ils auront de nouveaux contrats d’ici le 1er juillet. Sinon ils devront être protégés et ça enlèvera des places à des joueurs», a-t-il laissé entendre.

«On aimerait qu’ils signent de nouvelles ententes, mais qui dit qu’ils ne sont pas déjà convoités? Vegas est dans le décor, mais rien ne dit qu’une autre équipe n’a pas appelé les Sharks à leur sujet.»

Advenant le départ des deux vétérans canadiens, San Jose ne sera pas dans le néant. L’équipe a déjà plusieurs attaquants capables de pallier leur absence.

«On a encore Logan Couture et Joe Pavelski. Mais pour nous, Marleau et Thornton font encore partie des Sharks. S’ils sont là l’an prochain, on sera compétitif. S’ils ne le sont plus, on le sera autant.»

Une élimination difficile à avaler

À écouter Vlasic, l’élimination des Sharks au premier tour des dernières séries aux mains des Oilers d’Edmonton a passé de travers. Surtout avec le noyau de joueurs qui formait l’équipe.

«Nous étions moins bons que l’année passée, a-t-il avoué. La chimie n’était pas la même. Toutes les équipes ont des joueurs qui ne sont pas à 100 %, mais quand tous tes deux premiers centres ne le sont pas, ça n’aide pas.»

«Lers deux premiers centres [des Oilers] étaient les meilleurs de la ligue.»

Vlasic a inscrit trois aides en six matchs face aux Oilers. Il a terminé le calendrier régulier avec 22 aides et 28 points en 75 parties.