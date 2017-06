Marie-Christine Proulx, José Gaudet et Richard Turcotte animeront l'émission du retour à Énergie

Plusieurs se demandaient qui allait remplacer l’émission Éric et les fantastiques à la case horaire du retour, puisque l’émission à succès passe dès cet automne de la station ÉNERGIE à Rouge.

Des vétérans de la radio

C’est le trio composé de José Gaudet, Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx qui remplacera Éric Salvail et sa bande sur les ondes du 94.3. Les deux premiers sont des habitués des ondes radio, tandis que Marie-Christine Proulx a fait ses preuves pendant de nombreuses années à titre de chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour.

«Toute l’équipe d’ÉNERGIE est super contente de retrouver José Gaudet et Richard Turcotte l’automne prochain. Comme vous le savez, ils se connaissent tellement bien que ça ne peut faire qu’un bon show de radio. Avec le trio qu’ils vont former avec Marie-Christine Proulx, on va entendre trois amis qui parlent des vraies affaires avec authenticité et humour. Les auditeurs vont être surpris par Marie-Christine. C’est une fille de caractère qui n’hésitera pas à remettre les gars à leur place!», a déclaré Benoît Simard, directeur contenu, ÉNERGIE 94.3.

L’annonce a été faite en primeur sur les ondes d’ÉNERGIE cet après-midi. L’équipe est par ailleurs toujours à la recherche d’un nom. Le trio a indiqué avoir deux choix dans leur mire : Deux gars une fille ou Ça rentre au poste.

ÉNERGIE le matin

On sait que Mélanie Maynard et Dominique Arpin déménagent également à Rouge. Jonathan Roberge, qui complétait le trio matinal, demeure à ÉNERGIE le matin, mais son équipe n'a toujours pas été publiquement présentée. Des annonces à cet effet devraient avoir lieu dans les prochaines semaines.