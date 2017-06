Oscar Rivas devra encore patienter

Le boxeur d’origine colombienne Oscar Rivas, qui devait se battre en sous-carte du gala Chrono Aviation, ne montera pas dans le ring jeudi soir au Casino de Montréal.

Pour une deuxième fois en moins de deux semaines, le Groupe Yvon Michel (GYM) n’a pas trouvé d’adversaire au boxeur de 30 ans.

«C’est difficile pour le moral. Je m’entraîne pour offrir de bons combats dans le ring et quand tu apprends une nouvelle comme ça, c’est un peu dur», a lancé un Rivas (20-0, 15 K.-O.) visiblement déçu, lors de la pesée officielle du gala mercredi.

Selon Yvon Michel, c’est plutôt le 30 juin, dans un gala présenté à Niagara Falls, qu’on devrait revoir en action le poids lourd, qui ne s’est pas battu depuis le 29 juillet 2016.

«Oscar va être payé comme s’il boxait. On a trouvé une date pour lui, soit dans 15 jours. J’ai appelé Les Woods qui organise un événement là-bas et on s’est entendu tout de suite. Il nous reste à trouver un adversaire qui n’annulera pas à la dernière minute.»

Photo d'archives, Joël Lemay

Clayton pour le titre

Tous les yeux seront donc tournés vers le Canadien Custio Clayton (11-0, 9 K.-O.) et son adversaire, le Mexicain Johnny «Vaquero» Navarrete (33-9-1, 15 K.-O.), qui se disputeront les titres WBC Continental des Amériques et IBF international des mi-moyens. Champion du Mexique, Navarrete en sera à son troisième combat dans la métropole. Il avait déjà subi la défaite contre les Québécois Manolis Plaitis et Kevin Bizier en 2010.

«C’est un professionnel. Il a fait le poids aujourd’hui et il est venu pour boxer. Je m’attends à ce qu’il livre un bon combat demain, a indiqué Clayton. De mon côté, je suis en forme et je suis prêt.»

Deux semaines plus tôt, Clayton voyait son combat en sous-carte du gala BoxeMania annulé. Son adversaire initial, Oscar Cortez, s’était présenté à la pesée avec plus de 24 lb en trop.

Dans les autres duels en sous-carte, Marie-Ève Dicaire (7-0) affrontera Alejandra Ayala (5-1, 3 K.-O.), Shakeel Phinn (13-1, 8 K.-O.) se mesurera à Pablo Daniel Zamora Nievas (33-14-1, 19 K.-O.) et Bruno Bradicean (8-0, 3 K.-O.) se frottera à Fernando Valencia (8-3, 4 K.-O.).

Un combat entre le Montréalais Patrice Volny (6-0, 4 K.-O.) et Adriel Juzaino (25-15-3, 12 K.-O.) remplacera celui d’Oscar Rivas.