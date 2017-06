Pas d'inquiétude entourant l'état de santé de David Lemieux

MONTRÉAL – Aux dires du président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, David Lemieux s’est bien remis des blessures qu’il a subies lors de son plus récent duel face à Marcos Reyes.

Lemieux (38-3-0, 33 K.-O.) avait décidé de remonter dans le ring moins de deux mois après son éclatante victoire face à Curtis Stevens (29-6-0, 21 K.-O.) et sans le regretter, le président avoue que c’était une énorme commande pour son poulain.

«On a fait beaucoup de tests sur son épaule et sur sa main. C’était quand même deux camps d’entraînement un à la suite de l’autre. À ce niveau, c’est beaucoup demandé à un athlète. Les tests ont prouvé qu’il n’y avait aucun problème grave et je suis très soulagé», a avoué Estephan.

«Les boxeurs ont très rarement la chance de se battre sur HBO ou Showtime deux fois de suite. HBO voulait présenter un combat avec David rapidement et après sa performance face à Curtis Stevens, on s’est dit que ça valait la peine de prendre la chance. Maintenant, on regarde déjà pour son prochain combat.»

Miguel Cotto dans la mire

L’un des adversaires visés par Lemieux serait le vétéran Miguel Cotto (40-5-0, 33 K.-O.), qui fait partie de l’élite des boxeurs toutes catégories confondues.

Cotto a déjà un combat de prévu pour le 26 août, en Californie, face à Yoshihiro Kamegai. Un conflit d’horaire semble toutefois se dessiner, alors que Floyd Mayweather fils et le spécialiste des arts martiaux mixtes Conor McGregor pourraient croiser le fer, également le 26 août. Ce combat, malgré l’incertitude entourant la qualité du spectacle, monopoliserait probablement la grande majorité de la couverture médiatique et ferait énormément d’ombre au combat de Cotto.

«J’ai eu peur que la carte de HBO soit remise, mais j’ai eu la confirmation ce matin que le "show" allait avoir lieu, peu importe ce qui arrive. Si Cotto gagne et qu’il est en santé, on reprend les négociations.»

Un éventuel combat entre Lemieux et Cotto pourrait donc avoir lieu d’ici la fin de l’année 2017, si tout se déroule comme prévu.