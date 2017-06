Père et plein air

Francis Marleau me contacte alors que toute sa petite famille (Karyne, sa conjointe, Maryka, 13 ans, Jasmyne, 9 ans, et Rémy, 6 ans) est en route vers une compétition de CrossFit. Plus tôt, le couple est allé nager au lac Rond à Sainte-Adèle, se relayant pendant que les enfants profitaient de la plage. Encore plus tôt, Francis courait dans le parc national d’Oka pour enchaîner les kilomètres en sentier avant que toute la maisonnée se lève. Un petit samedi, quoi!

«À 35 ans, après l’arrivée de notre plus jeune, Karyne et moi avons constaté qu’on était ou bien malades, ou bien fatigués, et souvent les deux! raconte Francis. Il fallait faire quelque chose. On a choisi de revoir notre alimentation, puis de commencer à courir graduellement.»

Les mois ont passé; les distances se sont étirées, les sports se sont diversifiés.

«On se levait plus tôt, on bougeait plus que jamais, mais on avait bien plus d’énergie!», dit le triathlète de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Pour le père de trois enfants, il n’était pas question de couper sur le temps en famille déjà rarissime pour y arriver: «On a des vies de fou, comme un peu tout le monde! C’était important pour nous d’inclure les enfants dans nos activités sportives ou, à tout le moins, de ne pas gruger dans notre temps ensemble.»

Conséquemment, Francis s’entraîne avant leur réveil, ou après leur coucher. Surtout, il les invite à bouger avec lui. Quand Francis court, en général, un ou deux enfants le suivent en vélo. Rémy, Jasmine et Maryka font d’ailleurs tous du triathlon. Karyne adore quant à elle le CrossFit; les enfants l’accompagnent, les deux plus vieilles profitant même d’un entraînement adapté sur place.

«Le sport multiplie ces moments qui renforcent les liens familiaux, en plus de garder tout le monde actif. Cela demande bien entendu pas mal d’organisation, mais on y gagne tous», dit Francis.

«Les enfants sont heureux quand ils bougent, et encore plus quand ils bougent avec papa et maman», résume le père de famille.

2 conseils de Francis

S’asseoir le dimanche en famille pour identifier les besoins de chaque membre (l’horaire d’entraînement, les événements spéciaux pour l’école ou le travail, les rendez-vous chez le dentiste, etc.) afin d’établir ensemble un horaire de la semaine.