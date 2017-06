Simon Kean se rapproche de son rêve

MONTRÉAL – En plus d’avoir la chance de mettre la main sur la ceinture de champion IBO Intercontinental des poids lourds, Simon Kean bénéficiera d’une vitrine hors du commun, lorsqu’il grimpera dans le ring pour affronter Marcelo Luiz Nascimento, samedi soir, à L’Olympia.

Le duel entre les deux colosses sera présenté en direct sur la chaîne TVA Sports, ce qui permettra au boxeur originaire de Trois-Rivières de se faire connaître du grand public.

«Stéphan Larouche me disait que lorsqu’Éric Lucas a obtenu la chance de se battre à la télé gratuite, ç’a changé sa vie, a expliqué le président d’Eye of the Tiger Management Camille Estephan. Le lendemain matin, il se promenait et les gens le reconnaissaient. Samedi, Simon va avoir la chance de faire ses preuves devant tous les amateurs de boxe québécois. C'est donc une étape importante dans sa carrière.»

Un seul objectif en tête

Kean (9-0-0, 8 K.-O.) compte bien profiter de cette occasion pour démontrer que son objectif de devenir champion du monde n’est pas seulement un rêve, mais bien un but qu’il atteindra un jour.

«Des fois, les gens me demandent si je boxe pour le plaisir et à chaque fois ça me surprend. Je fais ça parce que je veux être champion du monde! Quand je leur dis, je vois dans le regard de certains qu’ils ne me croient pas. Cette ceinture va leur prouver que j’ai une crédibilité.»

Avant de pouvoir attacher la ceinture autour de sa taille et dire mission accomplie, pour le moment, il doit tout de même se charger de Luiz Nascimento (23-14-0, 20 K.-O.), un boxeur brésilien très expérimenté qui espère également voir l’arbitre soulever son bras à la fin du duel.

«Ça fait longtemps qu’il sait qu’il va se battre et il a eu un bon camp d’entraînement. Il a besoin de cette victoire pour faire avancer sa carrière. Il s’attend à une grande bataille et il veut l’emporter pour sa famille. Il doit être prêt pour la performance de sa vie» a traduit Estephan après que le principal intéressé se soit adressé aux médias en Portugais.

«En début de carrière, j’ai eu des adversaires que les gens ont critiqués, mais cette fois, ce n’est pas le cas. C’est un combat prévu pour 10 rounds, mais espérons que ça ne se rende pas là, parce que c’est vraiment long», a répliqué Kean, confiant de voir l’affrontement se terminer avant la limite.

«Je sais que ça ne sera pas facile, mais je veux écraser mon adversaire. Ce n’est pas personnel, mais la ceinture, je la veux plus que tout.»