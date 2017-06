Un bon choix pour le 375e

Il y a un an, Kathleen Payette, directrice générale de Grévin Montréal, m’a sollicité une rencontre.

Elle m’a proposé un rendez-vous sur l’heure du midi. Avant de déterminer l’heure et l’endroit, je lui ai expliqué que j’étais un fin gastronome. Pour mieux expliquer mes goûts, je lui ai fait mon choix de menu qui tourne autour d’un repas de baseball que je déguste souvent au resto «Ma Tante», situé sur la rue Fleury à Montréal. C’est-à-dire deux hot-dogs et une frite.

Dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, le musée Grévin Montréal tenait à souligner l’importance du baseball pour les Montréalais, en présentant «Montréal, ville de baseball». La discussion s’est poursuivie pendant quelques heures, car il fallait trouver un joueur qui représentait bien sa passion pour le baseball ainsi que la passion des amateurs à son endroit. Plusieurs joueurs ont été mentionnés. Il fallait aussi jumeler un événement qui permettrait un retour dans le passé des Expos pour les amateurs de baseball. Ce qui est encore plus important, c’est que les jeunes puissent découvrir l’histoire des Expos «Nos Amours».

La période hivernale n’était pas facile pour les dirigeants des Blue Jays. Ils anticipaient le départ d’Edwin Encarnacion et du voltigeur Jose Bautista. La moitié de leur casse-tête a été résolue lorsque Bautista a finalement signé avec les Jays pour la saison 2017.

Lorsque les Jays ont prolongé son contrat l’an dernier, personne, je répète personne, n’aurait jamais même osé penser qu’il connaîtrait autant de succès cette année. Avant le match d’hier soir, Smoak avait frappé plus de coups de circuit et fait marquer plus de points qu’Encarnacion.