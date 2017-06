Adam Hadwin en feu

ERIN, Wisconsin | Après deux bogueys à ses quatre premiers trous, le Canadien Adam Hadwin s’est repris de brillante façon. Il a amorcé son ascension au tableau au neuvième fanion pour finalement terminer au septième rang, avec une carte de 68.

Ayant amorcé sa ronde au 10e trou, il a aligné six oiselets de suite, du 18e au 5e fanion, égalant un record de l’Omnium américain. Il a d’ailleurs bien failli battre la marque établie par George Burns et Andy Dillard, en 1982 et 1992 à Pebble Beach. Il a raté de peu un roulé de 96 pieds qui a fait lever la foule aux abords du vert du sixième.

«On ne voit pas ça souvent à ce tournoi, a plaisanté le Canadien qui a joué aux dards sur le retour vers le chalet. Il y a tellement d’endroits sur ce parcours où un mauvais coup peut coûter très cher.» Hadwin s’est montré vorace en calant quatre roulés de moins de 10 pieds pour des oiselets. Les trois autres sont tombés d’une distance 10 à 15 pieds.