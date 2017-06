Adopté à l’unanimité

ERIN, Wisconsin | L’Association de golf des États-Unis (USGA) est souvent montrée du doigt dans ses décisions. Depuis le début de la semaine, le site du 117e Omnium américain fait quasi l’unanimité.

Vieux d’à peine 10 ans, le club de golf Erin Hills sera tout un défi pour les meilleurs golfeurs qui s’y mesureront dès ce matin. Pour la première fois de son histoire, la USGA a élu domicile l’instant d’une semaine dans le Wisconsin, cet État du Midwest américain bordant le lac Michigan.

Le constat des golfeurs sonne comme une douce mélodie aux oreilles des dirigeants de la USGA. Les compétiteurs adorent le site.

Erin Hills prend des airs d’un parcours de type «links» sans en être un. Escarpements, vallons, herbes hautes, fosses étroites et profondes et vents dominants en font un terrain redoutable, mais excitant à parcourir avec sa variété de trous. Plusieurs coups nécessitent sang-froid et confiance puisque les lignes d’attaque sont difficiles à identifier avec certitude. Puissance, finesse, patience et créativité seront les règles à suivre. Les plus téméraires pourraient se brûler.

Pour la première fois depuis 1992, l’association américaine a octroyé son championnat national à un parcours à normale 72. La surface des verts, entièrement ensemencée de «bentgrass», est aussi une première dans son histoire.

La construction de ce parcours répertorié au neuvième échelon des plus beaux terrains publics des États-Unis dans le top 100 du magazine Golf Digest n’a nécessité aucune grande transformation. Situé dans les plaines, Erin Hills s’est formé naturellement à l’ère glacière. Afin de réduire les coûts de construction, les architectes Michael

Hurdzan, Dana Fry et Ron Whitten ont déplacé très peu de terre pour façonner les 18 trous dépourvus d’arbres.

longues normales 4

Cinq des 10 normales quatre du parcours mesurent plus de 500 verges. C’est donc dire que les longs cogneurs seront avantagés s’ils peuvent allier puissance et précision, même si les allées sont larges. Avec les nombreux tertres disponibles sur chacun des trous, les officiels pourront modifier les distances tout au long des quatre rondes.

Le trou le plus difficile demeure toutefois le plus court. Le tertre de la normale trois du neuvième trou, longue de 135 verges, est perché bien au-dessus du vert. Quand le vent souffle, le coup de départ est le plus compliqué à exécuter.

Si le classement est serré, la ronde finale s’annonce remplie de surprises avec la normale cinq du 18e trou. On a qu’à se souvenir de Chambers Bay il y a deux ans quand Dustin Johnson avait atteint le vert à son second coup avant d’effectuer trois roulés en donnant la victoire à Jordan Spieth.

Conditions météorologiques

Aujourd’hui

Ensoleillé avec passage nuageux et risque d’orages . 29 °C. Vents de 15 à 30 km/h.

Demain

Ensoleillé avec passages nuageux et risque d’orages en fin d’après-midi. 26 °C.

Vents de 12 à 25 km/h.

Samedi

26 °C. Vents de 15 à 30 km/h.

Dimanche

Ensoleillé. 24 °C. Vents de 15 à 30 km/h.

Erin Hills