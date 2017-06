Blerim Dzemaili veut encore mieux pour l'Impact

L’Impact de Montréal était à l’œuvre sur la pelouse du Centre Nutrilait pour une dernière fois avant de s’envoler pour Orlando, jeudi.

L’équipe retrouvera son effectif habituel en vue de ce choc prévu samedi contre l’un des bons clubs de l’Association de l’Est depuis le début de la saison.

Le milieu de terrain Blerim Dzemaili affichait une certaine confiance à l’approche de ce duel qui promet d’être relevé.

«Je pense que lors des derniers cinq matchs, on a très, très bien fait, a mentionné l’international suisse, en français. Ça ne se voit pas encore beaucoup (au classement), mais on peut toujours faire mieux et je pense qu'on doit faire mieux.»

L’Impact bénéficie ces jours-ci d’un retour à la santé de l’attaquant Matteo Mancosu. Dzemaili a d’ailleurs mentionné être heureux de revoir celui qui a raté six semaines d’activités en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche.

Mancosu est entré en jeu à titre de remplaçant, samedi à Kansas City, avant de marquer un important but qui a permis à l’Impact d’arracher un point au classement. Mais l’Italien n’était pas encore au sommet de sa forme à ce moment-là.

«Je me sens mieux que la semaine dernière, a-t-il expliqué, jeudi. J'ai travaillé fort cette semaine pour me préparer à jouer samedi.»

L’Impact se trouve actuellement à trois points, donc une victoire, de la sixième et dernière place dans l’Est donnant accès aux éliminatoires de la Major League Soccer (MLS).

Avec ou sans Larin?

L’Orlando City SC pourrait bien se présenter sur le terrain sans l’un de ses meilleurs joueurs, samedi. L’Ontarien Cyle Larin, qui a inscrit huit buts en MLS depuis le début de la saison, a été arrêté pour conduite en état d’ébriété dans la nuit de mercredi à jeudi. Sa présence est plus qu’incertaine pour le duel contre l’Impact.

«Il amène quelque chose à l'équipe, il a déjà compté beaucoup de buts dans cette ligue, a mentionné l’entraîneur de l’Impact, Mauro Biello. C'est un jeune joueur, nous, on attend des nouvelles parce que ça change quelque chose, surtout dans notre préparation.»