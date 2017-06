Ces outils qui font la différence

Lorsque l’on circule avec un véhicule récréatif de n’importe quel modèle, il peut arriver que de petits ennuis viennent gâcher une de nos sorties. Pour pallier à plusieurs petits inconvénients, il suffit simplement d’avoir une petite trousse qui contient des outils simples mais essentiels.

Pour avoir quelques conseils dans le domaine, nous avons rencontré un spécialiste de la réparation et de l’entretien des véhicules récréatifs, Marco Boudreault de E.Boudreault VR à Québec.

«Très souvent, si les gens avaient en leur possession certains outils de base leur permettant de se dépanner, ils pourraient éviter bien des désagréments.»

En compagnie de ses spécialistes qui travaillent souvent à réparer bien des petites avaries sur un VR, il en est arrivé à créer une trousse de dépannage qui, selon lui, aidera les gens à solutionner bien des problèmes.

«Il fallait que les choses soient simples, bien expliquées et qu’elles répondent à tous les types de petits problèmes qui peuvent gâcher une sortie en VR.»

BIEN REMPLIE

En créant cette trousse artisanale, Boudreault et son équipe ont voulu offrir le maximum dans le moins d’espace possible.

«Il n’est pas très compliqué d’utiliser une telle trousse si on veut arriver à enrayer des problèmes. On y retrouve des fusibles, des bouchons de différentes sortes pour colmater une fuite de propane ou d’eau, un outil multiple, un testeur 110 volts pour vérifier si un appareil électrique est bien alimenté, par exemple. Pour les réparations mineures de conduits de propane qui seraient nécessaires, il y a un téflon spécialement conçu pour le propane. On peut aussi mentionner le ruban adhésif noir pour l’électricité et un vérificateur de pression des pneus.»

D’AUTRES OUTILS ESSENTIELS

Dans sa trousse, notre homme a bien pris soin d’ajouter des outils de sécurité importants.

Il y a un cône orange rétractable en cas de panne sur le bord d’une route. On ajoute à cela une couverture de secours pour quelqu’un qui serait blessé dans un accident. Un autre outil important, c’est la bouteille de liquide spécialement conçue pour identifier s’il y a une fuite de propane.

«Il peut arriver que les gens se retrouvent avec une fuite d’eau, par exemple. Pour leur éviter que les dégâts potentiels puissent s’aggraver, nous avons inclus un tube de scellant tout usage. Il ne pourra pas tenir le coup éternellement mais dans l’immédiat, il va aider à régler le problème, avant que le consommateur ne puisse se rendre chez son concessionnaire.»

Un autre élément essentiel de cette petite trousse disponible pour moins de 60$, c’est le petit livre explicatif conçu pour vous aider à comprendre ce qui se passe.

«Ce petit livret se veut un mode d’emploi pour vérifier s’il est possible de réparer un problème ou non, affirme Boudreault. On y explique comment procéder en termes de vérifications à partir du point A jusqu’à la solution du problème si c’est possible. Très souvent, si la solution n’est pas là à la fin de la vérification, cela signifie que vous devez vous rendre chez un professionnel qui vous aidera à le solutionner.»