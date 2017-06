Début d’un nouveau cycle

Il ne fait nul doute, le hockey est notre sport national. Aussitôt la finale de la Coupe Stanley terminée, voilà que l’on replonge tête première dans le repêchage, dans le repêchage d’expansion et, sous peu, dans l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Comme si ce n’était pas suffisant, le Canadien nous annonce, jeudi après-midi, qu’il vient de mettre la main sur l’attaquant québécois Jonathan Drouin en retour de son meilleur espoir. Cette transaction devrait suffire à alimenter les émissions de fin de soirée à la télé sportive de même que les lignes ouvertes à la radio.

Mais avant d’y aller de prédictions en vue de la saison 2017-2018 de la LNH, revenons sur les plus récentes séries, plus particulièrement d’un point de vue télévisuel et médiatique. Outre le fait que l’on ne verra peut-être plus pour un certain temps la pub du site de vente de voitures autoHEBDO qui était diffusée sur les ondes de TVA Sports pendant les matchs, les deux derniers mois nous ont permis de dresser quelques constats.

1er constat : Merci, P.K.!

Pour le diffuseur officiel francophone TVA Sports, les séries ont bien mal commencé avec l’élimination du Canadien dès le premier tour. Les séries 2016 avaient été plutôt difficiles alors qu’aucune équipe canadienne n’était parvenue à se qualifier pour le tournoi printanier. Allait-on revivre un long printemps à la suite de la défaite du Tricolore aux mains des Rangers de New York?

Heureusement pour la chaîne appartenant à Québecor, un heureux concours de circonstances a fait en sorte que le mal-aimé P.K. Subban et ses Predators de Nashville se frayent un chemin jusqu’en grande finale, que les Penguins de Pittsburgh de Sidney Crosby deviennent la première équipe en deux décennies à défendre leur titre avec succès et que les Sénateurs d’Ottawa, une équipe avec laquelle le Canadien a développé une rivalité au cours des dernières années, connaissent un parcours magique.

La série de sept matchs disputée par les Penguins et les Sénateurs en demi-finale a été fort suivie par les amateurs francophones, tandis que la présence de P.K. Subban en finale a permis à TVA Sports de générer des cotes d’écoute dépassant les attentes. Des moyennes frôlant le million (962 000 téléspectateurs lors du sixième et dernier match) lorsque le Canadien n’est pas impliqué, c’est inespéré.

2e constat : Hockey et plaisir peuvent cohabiter

Contrairement à ce que l’on observe dans d’autres sports, le hockey n’encourage pas ses vedettes à afficher leur personnalité et à s’amuser. Même chose chez les amateurs. Un match de hockey, c’est du sérieux!

Par contre, les gens de Nashville nous ont démontré qu’il était possible de transformer un match de hockey en un événement incontournable. Avec leurs dizaines de milliers de personnes dans les rues, leurs vedettes country aux quatre coins de l’amphithéâtre et leurs partisans enthousiastes tout au long de la rencontre, on aurait cru regarder un match de football.

3e constat : Des joueurs à bout de souffle

Même si la finale a été suivie assidûment, les deux équipes finalistes n’ont pas offert du jeu palpitant. Peut-être que 82 matchs de saison régulière suivis de quatre rondes de séries éreintantes se terminant à la mi-juin ne permettent pas aux joueurs d’offrir le meilleur d’eux-mêmes vers la fin de ce parcours.

Amputer le calendrier régulier de 20 matchs constituerait peut-être le scénario idéal. On rêve toutefois en couleurs ici, puisque ni les propriétaires d’équipe ni les diffuseurs officiels ne voudront envisager une telle option.

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

De bonssouvenirs

Avec le repêchage qui approche, on en profitera pour évaluer le développement des joueurs chez les équipes, dont le Canadien. L’ex-défenseur Mike Commodore, qui a évolué pour le club-école du Tricolore, ne semble pas être un partisan de l’un des assistants de l’entraîneur Sylvain Lefebvre. Il a depuis supprimé son tweet.

« Mes amis francophones, mes amis du Canadien de Montréal, pourquoi Donald Dufresne a-t-il encore un emploi? Il est un parfait imbécile.»

Traitement préférentiel

On entend régulièrement dire que Sidney Crosby jouit d’une certaine immunité sur la patinoire. Lorsqu’il a frappé la tête de P.K. Subban sur la glace à plusieurs reprises sous les yeux de l’arbitre, les internautes ont été rapides afin de ridiculiser la LNH. C’est notamment le cas du journaliste de CBS Boston Michael Hurley.

« Si quelqu’un avait fait à Crosby ce que Crosby vient de faire à Subban, je crois que le parlement canadien serait intervenu. »

Du jamais vu ?

Plusieurs amateurs de sports de combat sont fébriles à l’idée de voir que l’affrontement entre Floyd Mayweather et Conor McGregor aura bel et bien lieu au mois d’août. On tente de nous vendre ce combat comme s’il s’agissait d’une première, mais un site de paris sportifs nous rappelle que de tels mélanges des genres ne datent pas d’hier.

« Souvenez-vous que Muhammad Ali a disputé 15 rounds contre le lutteur japonais Antonio Inoki en 1976. Ça s’est terminé par un verdict nul. »

À surveiller...

L’heure des décisions

La cérémonie annuelle de remise des trophées de la LNH risque d’être plus suivie qu’à l’habitude cette année puisque c’est lors de ce gala qu’on en profitera pour dévoiler la liste des joueurs choisis par les Golden Knights de Las Vegas dans le cadre du repêchage d’expansion. Présentée sur les ondes des diffuseurs officiels TVA Sports et Sportsnet à compter de 20 h le mercredi 21 juin, cette cérémonie verra, comme à l’habitude, la LNH honorer les meilleurs joueurs de la dernière année. Le résultat du vote devrait être relativement serré dans certains cas, notamment entre Erik Karlsson et Brent Burns pour le trophée Norris ainsi qu’entre Auston Matthews et Patrick Laine pour le trophée Calder. Mais au-delà des honneurs individuels, les amateurs de hockey voudront surtout découvrir quel joueur leur équipe aura perdu aux mains de la nouvelle équipe d’expansion. La liste de joueurs choisis par les Golden Knights devrait aussi mettre la table à un repêchage fort mouvementé quelques jours plus tard.

Les cinq suggestions de la semaine

Baseball

Photo AFP

Les Blue Jays ont une belle occasion de se rapprocher de leurs rivaux de division en affrontant ce week-end les White Sox de Chicago, une équipe plutôt faible.

►Le vendredi 16 juin à 19 h à TVA Sports et Sportsnet

Soccer

Photo Agence QMI, Kyle Rivas

L’Impact se rend en Floride samedi afin de se mesurer au Orlando City SC et au légendaire joueur de soccer brésilien Kaká, récipiendaire du Ballon d’Or en 2007.

►Le samedi 17 juin à 19 h 30 à TVA Sports

Boxe

Photo Martin Chevalier

L’Olympia accueille cette fin de semaine un gala de boxe qui réunira plusieurs pugilistes québécois, notamment Simon Kean, Steven Butler et Yves Ulysse Jr.

►Le samedi 17 juin à 21 h 40 à TVA Sports

Golf

Photo AFP

Les meilleurs golfeurs de la planète sont réunis au Wisconsin cette fin de semaine pour la tenue du deuxième tournoi majeur de la saison de la PGA, le U.S. Open.

►Le dimanche 18 juin à 11 h à TSN et 14 h à RDS

Football

Photo Agence QMI, Dominic Chan

Les Alouettes ont l’honneur de disputer le tout premier match de la saison 2017 de la LCF. Ils reçoivent les Roughriders de la Saskatchewan pour l’occasion.

►Le jeudi 22 juin à 19 h 30 à RDS et TSN