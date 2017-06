Deux spectacles au Québec cet été

Le succès sourit au groupe ontarien new country James Barker Band, qui amorce une grande tournée estivale. Il s'arrêtera au Festival Country de Lotbinière, samedi, et sera de retour à Québec le 13 août prochain, en première partie de Keith Urban au Centre Vidéotron.

Il s'agira samedi, à Saint-Agapit, de la première prestation à Québec du James Barker Band.

«On a joué à Montréal il y a quelques mois, précise James Barker, le leader du groupe. On est vraiment excités de maintenant découvrir Québec cet été.»

Formé en 2013, le premier extrait du groupe, Lawn Chair Lazy, s'est rapidement hissé dans le haut des palmarès dès sa sortie en 2016. Depuis, l'intérêt pour le groupe ne cesse de grimper. Ils viennent d'ailleurs de lancer leur premier EP. «C'est vraiment une grosse année pour nous», concède James Barker.

Il a tout de même fallu quatre ans avant que le groupe ne lance un premier extrait. «Il fallait trouver la bonne équipe, les bonnes chansons, le bon son. On voulait faire les choses correctement», ajoute-t-il.

Avec Keith Urban

En août prochain, James Barker et sa troupe partent en tournée avec la plus grande star du country américain, Keith Urban, après avoir aussi assuré des premières parties de Dean Brody. Un arrêt est prévu à Montréal et à Québec.

«C'est vraiment incroyable qu'on ait cette opportunité. Keith est un de nos héros, une de nos idoles depuis qu'on est tout jeune. De jouer devant son public, ce sera un moment extraordinaire pour nous.

«Il nous a fortement influencés dans notre style musical, dans tout ce que nous faisons. Il fait du country qui rock, il est un grand guitariste», ajoute-t-il.

Le Festival Country de Lotbinière reçoit également vendredi deux artistes de renom de la scène new country. D'abord, la jeune étoile montante Alee et The Washboard Union, dont la réputation n'est plus à faire dans le milieu.

►Le Festival Country de Lotbinière débute jeudi.