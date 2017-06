Fowler ouvre le bal

ERIN, Wisconsin | Rickie Fowler n’a pas mis de temps à se mettre en marche au 117e Omnium des États-Unis. Avec un pointage de 65, il a bouclé la ronde initiale en égalant un record du tournoi.

L’Américain âgé de 29 ans est décidé à retirer une étiquette qui lui colle à la peau depuis trop longtemps. Il veut remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Il a prouvé sa volonté en démarrant sur les chapeaux de roue sur le parcours d’Erin Hills.

Il a callé sept oiselets sans commettre d’erreur pour s’emparer de la tête avec une priorité d’un coup dès la première journée de compétition, jeudi. À -7, il a égalé le record établi par Jack Nicklaus et Tom Weiskopf en première ronde de l’édition de 1980 à Baltusrol. Les deux golfeurs avaient joué 63 alors que la normale était fixée 70 à l’époque.

«C’est plaisant de commencer sur le bon pied, mais ce n’est que la première ronde, a averti celui qui a amassé quatre petits moineaux à l’allée. C’est bien de rentrer dans l’histoire du tournoi.

«J’aimerais davantage être reconnu pour quelque chose que j’accomplirais un dimanche, a-t-il ensuite lâché avec un petit sourire en coin, reluquant une éventuelle victoire majeure.»

En contrôle

Fowler s’est dit en contrôle de sa balle et de ses distances sur le parcours, ce qui est primordial à certains endroits où le vent souffle à Erin Hills. Il a en effet trouvé l’allée à 12 des ses 14 coups de départ et a atteint 15 des 18 verts en coups réglementaires. La recette du succès à l’Omnium américain.

«Je savais que je devais bien frapper et garder la balle dans l’allée. C’est ce que j’ai fait et j’ai réussi à caler de bons roulés, a expliqué Fowler, amplement satisfait de sa performance. J’ai respecté mon plan. Quand j’y pense, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais c’était une journée assez simple.

Il a donné le ton en matinée en enfilant les oiselets plus rapidement que Brian Harman, Tommy Fleetwood et Books Koepka qui partagent la troisième position à -5. Paul Casey et Xander Schauffele les ont devancés en après-midi, avec des scores de 66, -6.

Fer droit défectueux

Le champion en titre Dustin Johnson a peiné en ronde initiale. Son fer droit n’était pas au rendez-vous alors qu’il n’a pu s’ajuster à la vitesse des verts. Jumelé à Jordan Spieth, ayant terminé à +1, et Martin Kaymer, ayant joué la normale, l’Américain a connu des difficultés à l’allée en commettant un double boguey et deux bogueys. Son oiselet n’a pas effacé ce mauvais départ. Il a finalement ramené une carte de 75, +3, alors qu’il n’a pas sur tirer profit des normales cinq.

«Je n’ai vraiment pas bien fait avec mon fer droit. J’ai manqué plusieurs excellentes occasions. C’est l’histoire de cette ronde, a expliqué avec frustration celui qui a effectué 33 roulés. Si j’avais saisi quelques-unes de ces chances, ma ronde aurait été différente et sous la normale. J’estime avoir assez bien frappé la balle pour réaliser un bon score, ce qui n’est pas le cas.»

► Phil Mickelson a renoncé à participer au tournoi. Il ne pouvait arriver à temps à Erin Hills en raison de la remise de diplôme de sa famille, Amanda, en Californie.

► 44 golfeurs ont brisé la normale en ronde initiale, ce qui établit une nouvelle marque de l’Omnium. En 1990, 39 joueurs avaient réussi cet exploit à Medinah.