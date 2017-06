Grand défi Pierre Lavoie: le coup d'envoi est donné

Et c’est un départ! Les 1 060 cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie ont pris d’assaut les routes du Québec, jeudi soir, au quai d’escale de La Baie.



Comme le veut la tradition après le passage d’un CF-18, c’est au son de Where the Streets Have No Name du groupe U2, interprété spécialement par Final State, que les participants ont donné leurs premiers coups de pédale du périple derrière le cofondateur du mouvement prônant les saines habitudes de vie et soutenant la recherche sur les maladies héréditaires orphelines, Pierre Lavoie



Le parcours de 1 065 km les mènera notamment à Québec, Trois-Rivières, Joliette, Mont-Tremblant, Gatineau et Montréal, où près de 5 000 jeunes les accueilleront dimanche au Stade olympique. Il s’agira d’une première visite en Outaouais.



«Un jour, la société sera différente et j’espère qu’on pourra tous dire qu’on y a contribué, a lancé Pierre Lavoie aux cyclistes quelques minutes avant le début du neuvième chapitre. Vous êtes des agents de changements!»



La première nuit du défi ne s’annonçait pas de tout repos avec la traversée de la réserve faunique des Laurentides. Selon l’itinéraire, les altruistes sur roues devaient poser le pied au Centre Vidétron de Québec vers 4 h du matin. Ils prendront ensuite la route vers Pont-Rouge depuis l’intérieur même de l’amphithéâtre!



Retour de Pierre Harvey

Légende canadienne du ski de fond, Pierre Harvey a accepté l’invitation de Québecor pour remonter sur la selle à l’occasion du Grand défi. La dernière participation de l’olympien à l’événement remontait aux premières éditions alors qu’il composait une équipe de sportifs de la Vieille Capitale.

«Tous les athlètes qui ont atteint un certain niveau ont été aidés. À l’occasion, il faut retourner l’ascenseur pour aider. Pierre est en train de changer beaucoup de choses au Québec. Il faut le dire qu’on [comme athlètes] croit en ses principes et qu’on l’appuie au maximum. J’admire Pierre Lavoie, qui se dévoue et croit en quelque chose», a rappelé le sportif de 60 ans, toujours aussi en forme.

L’acteur Hugo Giroux jouera pour sa part le rôle de recrue pour l’équipe de vedettes de Québecor.

«C’est un événement prestigieux par sa symbolique de favoriser les bonnes habitudes sans être moralisateur. De changer la façon de faire pour les enfants et pour les familles, la société en bénéficierait encore plus. C’est pour cela que ça me rejoint», a-t-il assuré.

En vitesse

475 nouveaux cyclistes composent les 215 équipes, lesquelles ont amassé 2,23 millions $ dans la dernière année... Hier, il aurait fallu lire que l’enveloppe gouvernementale pour le programme Force 4 est de 8 millions $ et non que le Grand défi a reçu ce montant...