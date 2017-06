Le prix des billets d'un spectacle de Pat’Patrouille au Québec choque la toile

Combien seriez-vous prêt à payer pour aller voir un spectacle de Pat’Patrouille avec vos enfants?

Le spectacle À la rescousse! est de passage un peu partout au Québec cet automne et cet hiver. Si on se fie à la description de l'événement disponible en ligne, la représentation offrira une «aventure musicale pleine d’humour et d’action et mettant en vedette plus d’une douzaine de personnages issus de la populaire série animée dont le succès est mondial.» Sur le site, le prix des billets varie entre 35$ et 150$.

Peu de places abordables

Tout ça sonne fabuleux pour tous les petits enfants qui capotent sur ces personnages, mais il y a un petit hic : on retrouve très peu de billets abordables en ligne en ce moment. Un grand nombre de places est attitré à la zone VIP (en avant de la scène) où quatre billets vous coûteront...600$! Disons que c’est cher payé pour un spectacle pour enfants!

Des parents en colère

Sur les réseaux sociaux, certains parents sont en colère, incluant Sébastien Diaz. Ce dernier s’est tourné sur Instagram pour exprimer son mécontentement.

«Êtes-vous vraiment "Sur Le Coup?!" La Patte Patrouille offre une tournée de spectacles fin décembre au Québec. 150$ pour des billets de show pour enfants, c'est ce qu'on appelle profiter d'une mode... Ridicule», a indiqué le mari de Bianca Gervais sur les réseaux.

Plusieurs parents ont joint leur voix à l’animateur de Format Familial pour exprimer leur désarrois vis-à-vis le prix onéreux des billets pour le spectacle pour enfants.

«Ridicule tu dis.. J’étais toute excitée de faire un cadeau à mon fils jusqu’à ce que je vois les prix! Ils nous prennent pour des fous. Aucun bon sens! J’ai vu des groupes de musique pour ben moins cher.. Grrrr»

«Juste fou.. j’ai des fans de patpatrouille ici aussi, mais ben trop cher pour 5»

«Tu as bien raison... profiter d’une mode... malheureusement des prix comme ceux-là rendent les activités culturelles (spectacles) pratiquement inaccessibles pour une grande majorité de familles!»