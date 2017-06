Les coups de cœur de... Émilie Cerretti

Émilie Cerretti change les décors. Grâce à sa créativité et à son talent, la designer d’intérieur participe à plusieurs émissions de rénovation, dont l’émission Ouvrez, on ne sait jamais et Tous pour un chalet. Sillonnant les rues de Montréal, elle adore s’inspirer de plusieurs coins de la ville. Voici ses endroits préférés.

Le restaurant favori?

Photo courtoisie

Le restaurant Impasto pour le côté authentique et italien. Mon papa est italien et cela vient chercher quelque chose en moi. C’est un endroit sans prétention. L’authenticité de ce resto me parle beaucoup. D’ailleurs, c’est à cet endroit que j’ai découvert la meilleure huile d’olive au monde! Je l’utilise maintenant dans ma cuisine. J’aime aussi le restaurant Tapeo, qui se spécialise en cuisine espagnole. La formule tapas me plaît beaucoup, car j’aime goûter à différentes choses.

L’endroit où prendre un café? Photo courtoisie Je suis une grande buveuse de thé. Je n’aime pas le café, même si j’adore l’odeur. Je dirais donc le salon de thé Cardinal, situé sur le boulevard Saint-Laurent, dans le Mile-End. C’est spécial, car on a l’impression de se retrouver dans une autre époque. Il y a un côté vraiment vintage, avec un vieux piano et son décor très victorien.

L’activité préférée?

Faire des road trips avec mon amoureux. On prend la route avec son Jeep, sans savoir où l’on va. C’est tellement cool de ne pas connaître sa destination. L’été, c’est tellement parfait, les cheveux dans le vent et la musique forte. On arrête à l’improviste à différents endroits.

Une adresse secrète à ­découvrir?

Le resto Speakeasy à Montréal, que je viens de découvrir. On a l’impression de ne pas être au bon endroit, tellement c’est sombre quand on y entre. L’ambiance est particulière avec son effet clandestin. J’avais vraiment bien mangé et j’ai trouvé que le service était impeccable. Je dois aussi vous parler du Roxy. C’est un tout petit restaurant et il fait aussi sombre. La bouffe est concoctée seulement dans les fours à bois. La nourriture y était décadente. Mon amoureux et moi y avons vraiment vécu toute une expérience culinaire.

Une boutique de design intérieur? Photo courtoisie La boutique West Elm que j’adore. Pour les styles de mobilier. Ils ont tellement de beaux coussins et de la magnifique literie. J’aime mélanger les textures. C’est aussi un bel endroit pour les tapis et les luminaires. C’est une belle adresse à découvrir à Griffintown. On y trouve toujours les dernières tendances et l’endroit reste accessible.

L’événement culturel le plus couru? Photo d'archives Pour me faire passer un moment zen, j’aime bien aller voir l’Orchestre ­symphonique de Montréal. Il y a tellement de respect envers les musiciens. C’est tellement silencieux, qu’on peut entendre une mouche voler.

Si j’étais maire de Montréal, je...

Je ferais construire une autoroute express par-dessus la 40 et Décarie... Sans sortie ni entrée... Juste pour traverser la ville le plus vite possible. On gagnerait du temps.

Un lieu/quartier qui se démarque par son architecture­­­? Photo d'archives, Martin Chevalier Griffintown, dont la rue Notre-Dame. J’ai l’impression d’être un peu à New York.

Le plus beau souvenir de la métropole?