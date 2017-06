Les vétérans relèvent le défi des jeunes

Mis au défi par de nouveaux visages qui ont fait belle impression, les vétérans de l’humour se sont montrés à la hauteur lors du gala de Dominic Paquet, qui lançait le second week-end de ComediHa!, jeudi, au Grand Théâtre.

On a eu droit à un gala de belle tenue où, à défaut de moments vraiment mémorables, les invités en ont donné pour son argent au public de Québec.

En première partie, c’est à croire que les invités s’étaient donné le mot pour parler de procréation et de sujets dérivés. Cathy Gauthier a lancé le bal avec une époustouflante tirade sur la conciliation travail-famille, avant de discourir sur son envie d’enfanter en compagnie de Silvi Tourigny, amusante en experte en accouchement stoïque qui lui empoignait sans gêne les seins.

Un autre nouveau venu, Sébastien Ouellet, avait auparavant démontré un bon sens de l’observation dans le seul numéro politique de la soirée.

Si Mario Jean a été fidèle à lui-même avec un sujet usé à la corde, la masturbation, duquel il a tiré quelques bons gags, Jean-Michel Anctil a été touchant quand il a raconté comment il a rencontré la femme de sa vie déguisé en fou du roi pour un emploi d’été dans le Vieux-Québec.

Bien amorcé avec quelques bonnes piques entre Paquet et Peter MacLeod, le numéro collectif sur la vasectomie a manqué de souffle avant l’entracte.

Fallu déjanté

Dominic Paquet a été plus incisif au retour de la pause, quand il s’est moqué des amateurs de café, que dans son monologue d’ouverture, qui manquait de croustillant. La deuxième partie était d’ailleurs plus relevée que la première.

Comme il a moins de 35 ans, on placera le toujours efficace Phil Roy dans la catégorie des jeunes. Et c’est justement en se transformant, guitare à la main, en auteur-compositeur-interprète de 16 ans qui écrit des chansons qui collent plus ou moins à sa réalité – «Je suis tanné de payer de l’impôt» – qu’il a fait mouche.

Jean-Thomas Jobin, qui est arrivé en se demandant qui collectionne les cordes de tournedos, a été aussi absurde qu’à son habitude, alors que le duo Dominic et Martin s’est relancé sur les «joies» du camping.

Mais c’est un Stéphane Fallu déjanté qui a suscité le plus de rires avec un numéro qui, au moment de mettre sous presse, passait du coq à l’âne avec des gags portant autant sur le poulet en grain que sur les publicités de camionnettes.