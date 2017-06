Lynda Lemay en deuil de son père

La semaine dernière, Lynda Lemay a malheureusement perdu un être cher. Son père, Alphonse Lemay, est décédé à l’âge de 88 ans.

«Le plus fort, c’est toi mon père, et ça le sera toujours. Même si tu déploies maintenant ta force au ciel, tu ne cesseras jamais de nous prendre sous ton aile sécurisante», a indiqué la chanteuse dans une publication partagée sur ses réseaux.

«Merci papa d’avoir été un père exemplaire, un grand-papa aimant, et un mari exceptionnel»

Lynda Lemay parle de son défunt papa avec éloge. Elle le décrit comme un modèle pour tous les humains qui ont croisé sa route. La chanteuse est également honorée d'avoir pu compter sur lui comme figure paternelle.

«Je t’admire éternellement. Je suis fière d’être ta fille depuis 50 ans. Toi tu as passé les 88 dernières années à embellir la terre, et 88, c’est “deux fois l’infini debout”! Bravo et merci encore pour ton courage, ta dignité, ta dévotion, ton humour et ton amour sans bornes. Je t’aime.»

La publication touchante en hommage à son papa a récolté une pluie de commentaires de gens qui ont exprimé leurs sympathies à la chanteuse. Nous joignons leurs voix pour adresser les nôtres.