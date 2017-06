Miley Cyrus et Jimmy Fallon en concert incognito dans le métro de New York

Dans le cadre du Tonight Show avec Jimmy Fallon, Miley Cyrus a offert un concert «anonyme» dans le métro de New York.

C'est sous le Rockefeller Center que Jimmy et Miley, affublés de costumes country, ont interprété Jolene, le succès de Dolly Parton. Rapidement, la foule s'est rassemblée devant le groupe de musique et a commencé à filmer et entonner en choeur la chanson avec le quatuor. Après Jolene, Miley Cyrus a retiré sa perruque et s'est mise à chanter son succès Party in The USA. Et voilà : le secret était dévoilé!

Il faut dire que le duo a été démasqué rapidement, puisque Jimmy Fallon, avec sa perruque, ses lunettes noires et son chapeau de cowboy, ressemble comme deux gouttes d'eau à Billy Ray Cyrus, le père de Miley. Ça n'a pas pris deux minutes avant que les gens reconnaissent la principale intéressée, faisant lien immédiat entre les deux.

On doit admettre que la ressemblance est indéniable.

Billy Ray et Jimmy Capture d'écran

Voyez la performance de Jimmy et Miley dans la vidéo ci-bas.