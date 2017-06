Quatre courses en série NASCAR Pinty’s pour Marc-Antoine Camirand

BERTHIERVILLE | Marc-Antoine Camirand renouera avec la série canadienne de NASCAR cet été en participant aux quatre dernières épreuves de la saison disputées sur circuit routier.



La nouvelle a été confirmée jeudi matin à l’occasion d’une conférence de presse organisée chez le concessionnaire GM Paillé à Berthierville qui parrainera cette aventure.



Ce partenaire lui avait permis de rouler devant son public l’an dernier au Grand Prix de Trois-Rivières, mais ce fut hélas sa seule présence dans la série NASCAR Pinty’s en 2016. Il avait rallié l’arrivée au 15e rang.



Cette fois, le pilote de Saint-Léonard-d’Aston aura la chance de courir quatre fois plutôt qu’une, soit à Mirabel (8 juillet), Toronto (15 juillet), Trois-Rivières (13 août) et à Mosport, en Ontario (3 septembre).



Débuts fracassants



Camirand est l’un des pilotes québécois les plus doués de sa génération, lui qui avait fait des débuts fracassants en NASCAR, à Trois-Rivières en 2013, en signant la troisième place en qualifications avant d’être impliqué dans un accident en début d’épreuve le forçant à l’abandon.



L’année suivante, il s’élançait de la position de tête, toujours à Trois-Rivières, mais des ennuis mécaniques l’ont relégué en fond de peloton.



En 19 départs dans la série NASCAR Pinty’s, Camrirand a accédé au podium à trois reprises. Son meilleur résultat, une deuxième place, a été obtenu sur le circuit ovale d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, le 15 septembre 2015.



Le pilote de 38 ans est toujours à la recherche de sa première victoire, ce qu’il espère réaliser au cours des prochaines semaines.



Direction Vallée-Jonction



La troisième manche de la série NASCAR Pinty’s aura d’ailleurs lieu ce samedi soir à l’Autodrome Chaudière, un circuit ovale situé à Vallée-Jonction.



Parmi les favoris, on retrouve Alex Labbé, champion défendant de l’épreuve et vainqueur de la deuxième étape de la saison il y a deux semaines à Delaware, en Ontario, et Kevin Lacroix, gagnant en lever de rideau à Mosport le 21 mai.



Les vétérans Alex Tagliani, Andrew Ranger et Louis-Philippe Dumoulin seront également des candidats logiques à la victoire pour cette première course de la saison en sol québécois.