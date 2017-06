Un homme comblé

ERIN, Wisconsin | Détendu malgré un léger manque de sommeil depuis quelques jours, Dustin Johnson s’est pointé à Erin Hills l’esprit tranquille pour défendre son titre à l’Omnium des États-Unis.

C’est que l’Américain de 32 ans a quitté sa famille qui s’est agrandie lundi. Sa conjointe, Paulina Gretzky, a donné naissance au deuxième garçon des Johnson, nommé River Jones. Comme tout le monde se portait bien et affichait une santé resplendissante, le champion en titre a donc mis le cap vers le Wisconsin, mardi après-midi, afin de participer au 117e Omnium américain.

«Tout va bien. Tout le monde est justement rentré à la maison aujourd’hui (hier). Je n’ai même pas à me faire du souci pour eux tellement tout va bien, a expliqué le golfeur de Myrtle Beach. C’est un grand soulagement. Maintenant, je dois me concentrer à jouer au golf et performer. C’est pourquoi je suis ici. C’est l’Omnium des États-Unis. Je veux me donner une chance de gagner dimanche. Je dois donc me préparer à très bien jouer si je veux y parvenir.»

Même s’il a passé par toute la gamme des émotions au fil des 72 dernières heures, Johnson se sent d’attaque à affronter le test physique et mental que représente Erin Hills, un parcours à normale 72 long de plus de 7700 verges. La recette est simple, il a l’esprit en paix et n’a pas à se soucier de complications, comme ses amours affichent une bonne santé.

«DJ» disputera son premier tournoi majeur à titre de numéro un mondial. On se souviendra qu’il avait dû déclarer forfait à quelques minutes de la ronde initiale au Tournoi des Maîtres en avril en raison d’une blessure au dos, résultat d’une chute dans les escaliers la veille.

Nouvelle perspective

Cette fois, il ne veut surtout pas louper cette opportunité comme la cigogne est passée tout juste au bon moment. Depuis l’arrivée de Tatum, son fils, dans sa vie en janvier 2015, Johnson a avoué avoir changé son attitude envers le golf.

«Devenir parent amène une nouvelle perspective. Avant d’avoir mes enfants, le golf était au sommet de mes priorités. Maintenant, c’est ma famille qui l’est, a relaté le vainqueur de trois tournois de la PGA cette saison. À la fin de la journée, qu’elle soit bonne ou mauvaise sur le terrain, déçu ou fâché, rien n’égale d’être auprès de ma famille. Je suis toujours content et excité d’être avec elle.»

Avant de débarquer à Erin, Johnson avait prévu le coup, sachant très bien que la venue de River Jones pourrait mêler le plan de match initial. Il y a

10 jours, il avait visité et arpenté le parcours avec son frère et cadet en plus d’un cadet local. Il a ainsi familiarisé avec la bête avant de la prendre d’assaut. Long cogneur, il espère livrer une autre clinique de golf en jouant avec précision et inspiration. Le tourbillon des derniers jours saura lui insuffler l’énergie nécessaire pour répéter ses exploits de 2016.

Jason Day plus en paix

Jason Day, se dit plus en paix avec la condition de santé de sa mère, Dening. L’ex-numéro un mondial a traversé des moments familiaux pénibles et angoissants cet hiver alors que sa mère se bat contre un cancer des poumons. Celle-ci avait dû être opérée pour retirer une masse de 3,5 centimètres dans son poumon gauche à la fin mars.

«Quand quelqu’un se bat contre cette maladie et qu’on ne sait pas s’il va survivre, c’est effrayant. Je ne pouvais pas me concentrer sur le golf. J’en étais incapable, a raconté celui qui a quitté le Wisconsin avec son premier titre majeur en poche en août 2015. Je ne voulais même pas être sur le parcours, parce que je savais qu’elle était à la maison.

«Elle va beaucoup maintenant, a-t-il poursuivi sereinement. J’ai l’esprit plus tranquille. Ce que je réussis aujourd’hui, je lui dois parce qu’elle a fait tous les sacrifices pour que je m’y rende.»

Day s’est dit prêt à livrer une excellente performance, lui qui a pris le second rang de l’Omnium américain en 2011 et 2013.

117e Omnium des États-Unis

Terrain : Club Erin Hills

Lieu : Erin, Wisconsin

Architecte : Michael Hurdzan, Dana Fry, Ron Whitten

Champion en titre : Dustin Johnson

Bourse totale: 12M$

Normale: 72

Inscriptions: 156

♦ Dernier joueur à avoir réussi à défendre son titre : Curtis Strange en 1989

♦ Nombre de fois où la prolongation a été nécessaire : 33

♦ Plus bas pointage (72 trous) : 268 coups par Rory McIlroy en 2011

♦ Record du parcours : 66 par Ben Geyeret Mike Ignasiak en 2011

♦ Dernier vainqueur âgé de 40 ans et plus : Payne Stewart en 1999 (42 ans)

8 h 45 : Dustin Johnson, Jordan Spieth, Martin Kaymer

14 h 9 : Jason Day, Justin Rose, Rory McIlroy

9485 : Nombre de demandes de qualification reçues par la USGA cette année. Il s’agit de la cinquième édition la plus courue dans l’histoire. Pour participer, il faut avoir un facteur de handicap inférieur à 1,4.

652 : Acres de la propriété d’Erin Hills

Les joueurs à surveiller

Avec de nouveaux champions lors des six derniers tournois du grand Chelem, c’est à se demander si cette valse se poursuivra à Erin Hills cette semaine. Plusieurs prétendants convoitent le trophée américain. Dustin Johnson aura fort à faire pour défendre sa couronne.

Rickie Fowler, Hideki Matsuyama, Jon Rahm et Justin Thomas visent un premier titre majeur après avoir vu Sergio Garcia enfiler le veston vert du Tournoi des Maîtres. L’Espagnol a savouré sa première conquête majeure à l’âge de 37 ans. Jason Day, Danny Willett, Dustin

Johnson, Henrik Stenson et Jimmy Walker avaient auparavant rayé leur nom de cette infâme liste noire tenue par les dieux du golf.

«Je ne serais pas surpris qu’on en couronne un nouveau ici, dimanche soir, a soutenu l’un des favoris et champion à Chambers Bay en 2015, Jordan Spieth. Nous avons vu de véritables champions de classe mondiale remporter les grands tournois dernièrement. C’est très difficile de gagner son premier titre majeur. Je l’ai fait et je le sais très bien.

«On peut aussi rouler les dés ce week-end, a ajouté Spieth, gagnant d’un tournoi en 2016-2017 dans le circuit de la PGA. Avec tous ces nouveaux champions, l’un d’entre nous pourrait aussi gagner un autre titre majeur.»

Les autres puissants loups comme «DJ» et Rory McIlroy devraient aussi hurler sur le long parcours du Wisconsin. McIlroy, vainqueur de l’édition 2011 au club Congressional, s’y connaît quand le vent souffle. Puissant et précis dans ses trajectoires, l’Irlandais du Nord est affamé.

Agressif partout

«Ce parcours laisse les joueurs s’exprimer. On peut être agressif sur les coups de départ et sur nos approches. Même si on manque le vert, on ne tombe pas aussitôt dans l’épaisse herbe haute. Cette année, c’est un type de parcours qui offre un défi différent de ce qu’on a vu depuis quelques années», a souligné McIlroy, qui s’est dit complètement rétabli de sa blessure aux côtes.

Avec deux victoires au sein du circuit de la PGA cette saison, Matsuyama pourrait devenir le premier golfeur japonais à remporter l’Omnium des États-Unis.

Dustin Johnson

32 ans | États-Unis

Photo AFP

Rang mondial: 1er

Présences à l’Omnium des États-Unis: 10e

Meilleur résultat: Champion en 2016

Moy. des coups de départ: 312,1 verges (55,8% dans l’allée)

Moy. coups roulés sur les verts: 1,77

Rory McIlroy

28 ans | Irlande du Nord

Photo AFP

Rang mondial: 2e

Présences à l’Omnium des États-Unis: 9e

Meilleur résultat: Champion en 2011

Moy. des coups de départ: 308,5 verges (55,7 % dans l’allée)

Moy. coups roulés sur les verts: 1,72

Jon Rahm

22 ans | Espagne

Photo AFP

Rang mondial: 10e

Présences à l’Omnium des États-Unis: 2e

Meilleur résultat: 23e en 2016 et 1er amateur

Moy. des coups de départ: 305,1 verges (59,1 % dans l’allée)

Moy. coups roulés sur les verts: 1,75

Hideki Matsuyama

25 ans | Japon

Photo AFP

Rang mondial: 4e

Présences à l’Omnium des États-Unis: 5e

Meilleur résultat: 10e en 2013

Moy. des coups de départ: 301,8 verges (61,2 % dans l’allée)

Moy. coups roulés sur les verts: 1,75

Dans le calepin

♦ À la recherche du seul titre du grand chelem manquant à son trousseau de victoires majeures, Phil Mickelson espère que dame Nature pourrait retarder son départ prévu à 14 h 20, cet après-midi, en déversant un peu de pluie sur Erin Hills. Hier, le gaucher n’avait toujours pas annoncé officiellement son retrait de la compétition. Il doit mettre son chapeau de fier paternel aux côtés de sa fille Amanda, qui célèbre sa remise de diplôme à l’école secondaire ce matin, en Californie. S’il ne peut arriver à temps, il raterait ainsi l’Omnium américain pour la première fois en 24 ans. Son cadet Jim «Bones» MacKay a arpenté le parcours pour lui en début de semaine. Amanda a vu le jour au lendemain du tournoi national en 1999. «Lefty» avait raté un roulé d’une quinzaine de pieds pour permettre à Payne Stewart de l’emporter à Pinehurst no 2.

♦ À sa distance maximale, des tertres lointains surnommés «Back black», Erin Hills est joué à 8800 verges. Le parcours propose même un trou additionnel. Le «Bye Hole», une normale 3, est donc fort différent du traditionnel 19e trou, où on y sirote habituellement houblon, cocktails ou autres boissons en racontant ses prouesses des dernières heures sur la terrasse.

♦ Peu de temps après l’ouverture du parcours en 2006, le fondateur Bob Lang, un homme d’affaires de la région de Milwaukee, a organisé le défi «Back Black» avec des golfeurs professionnels et amateurs locaux. Avec une normale 75, le parcours mesurait pour l’occasion 8348 verges en incluant le 19ee trou. Le vainqueur, David Roesch, avait enregistré une carte de 80 (+5) pour remporter la cagnotte de 5000 $ remise au vainqueur.

♦ Avec son veston vert du Tournoi des Maîtres, Sergio Garcia a la cote à Erin Hills. Le fondateur Bob Lang avait organisé l’une des premières campagnes publicitaires en la nommant «40 nuances de verts». Le parcours contraste avec celui d’il y a deux ans à Chambers Bay. Le vert émeraude irlandais rayonne dans toute sa splendeur à travers le long fétuque sur les 652 acres de la propriété.

♦ Contrairement à l’an passé, dame Nature s’annonce clémente pour la durée du tournoi. Le soleil laissera toutefois sa place à des possibilités d’orages en fin d’après-midi jusqu’à samedi. Si les prévisions sont exactes, la ronde finale se déroulera sous un ciel partiellement ensoleillé.