Un sourire bleu, blanc et rouge

Drouin a écrit son nom au bas d’un pacte de six ans et 33 millions, soit une moyenne de 5,5 millions pour le plafond salarial. Au-delà du faramineux montant d’argent, il y avait le bonheur de rentrer à la maison.

«C’est dur à dire si c’était la bonne chose ou non, a-t-il affirmé. Cette question-là est revenue souvent. J’ai grandi en tant que personne. Je suis allé à Syracuse et j’ai vu les choses différemment. Je suis revenu à Tampa et j’ai travaillé fort. La dernière saison a été bonne pour moi au plan personnel et Tampa a été une bonne place pour moi. Mais là, il est temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre.»