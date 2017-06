Victoire facile des Alouettes

Un quart d’une partie préparatoire ne fait pas une saison, mais ça peut donner une petite indication de l’allure de la suite des choses.

La première unité de l’attaque des Alouettes a démontré qu’elle était dans la bonne direction dans une victoire à sens unique de 38-5 contre le Rouge et Noir d’Ottawa, jeudi soir, devant une foule de 12 533 spectateurs au Stade Percival-Molson.

À ses débuts dans l’uniforme montréalais, Darian Durant a prouvé qu’il était fin prêt pour la saison régulière alors qu’il a été utilisé pendant les 15 premières minutes de jeu. Il a complété sept de ses 12 passes, dont deux bonnes pour des majeurs et des gains de 113 verges.

Il a démontré une belle précision sur sa passe de 28 verges à Tiquan Underwood qui s’était démarqué de son couvreur dans la zone payante. Une belle exécution pour un match préparatoire.

Durant a remis cela quelques minutes plus tard avec une passe à l’endroit de B.J. Cunningham. Celui-ci s’est moqué du joueur du Rouge et Noir pour capter le ballon et filer dans la zone des buts sur une distance de 55 verges.

«Je voulais voir s’il était en mesure de copier ses bonnes performances du camp d’entraînement, a souligné l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. Je trouve qu’il a fait quelques bonnes passes et de bonnes lectures.»

Par contre, il faut tenir compte qu’il affrontait une unité défensive remplie de recrues. Pour le reste, le vétéran a encore besoin de quelques entraînements pour avoir une meilleure cohésion avec ses receveurs. C’est tout à fait normal, car il n’avait jamais joué avec aucun d’entre eux avant de s’amener à Montréal.

Du plaisir en vue pour Sutton et Rutley ?

On avait aussi hâte d’assister à la prestation des cinq partants de la ligne offensive. Jeudi soir, ils ont passé le test.

En plus de donner du temps à Durant dans son exécution, les colosses montréalais ont créé des brèches pour Tyrell Sutton et Brandon Rutley. Sutton a obtenu 60 verges en cinq courses alors que Rutley a marqué un majeur au deuxième quart.

Ça fait contraste avec l’an dernier alors que cette unité avait été décimée par les blessures. Si elle peut demeurer en santé, les deux porteurs de ballon pourraient avoir une saison très productive.

«On sait que ce n’est qu’un match préparatoire, mais il y a des aspects desquels on peut être fiers, a indiqué Sutton. Ce qu’on a vu de notre attaque ce soir, ce n’est qu’un avant-goût de notre saison.»

Des vétérans en danger

Au cours des prochaines heures, les dirigeants des Alouettes effectueront une dernière analyse de leur formation avant d’effectuer leurs derniers mouvements de personnel. À l’heure actuelle, certains vétérans pourraient être en danger.

On peut penser que le quart Vernon Adams fils et le demi défensif Jovon Johnson pourraient être les plus gros noms à être sacrifiés. Dans le premier cas, il a été supplanté par Matt Shiltz au cours des trois semaines du camp d’entraînement. Le deuxième, qui est âgé de 34 ans, n’a pas été en mesure de s’imposer dans la tertiaire.

«On avait déjà un plan pour notre formation de 44 joueurs, a affirmé Chapdelaine. Le match de ce soir devait servir à confirmer ou infirmer nos idées qu’on avait mises sur papier. »

Faits saillants

Le quart Josh Freeman a assisté au match d’hier, mais il n’était pas sur les lignes de côté avec les autres joueurs des Alouettes. Comme on le sait, l’ancien de la NFL a pris part à une séance d’évaluation mardi à Lennoxville. On ne connaît pas encore les réelles intentions de la formation montréalaise à son endroit.

Après une saison 2016 difficile, le botteur Boris Bede a retrouvé ses repères pendant le camp d’entraînement. Il a été parfait dans ses tentatives de placement et dans ses transformations d’après-touché lors des deux rencontres.