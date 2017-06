Voici le nombre de cols roulés qu'utilise Tomas Plekanec chaque saison

Le Canadien de Montréal a publié sur son site web la troisième édition de «Demandez à Gerv», une chronique qui voit le gérant de l'équipement du Tricolore répondre à des questions des fans. Dans celle-ci, on apprend notamment le nombre de cols roulés que demande Tomas Plekanec chaque saison.

Et le chiffre est plutôt modeste: pour adopter son style unique, le numéro 14 ne requiert que douze cols roulés par année.

Les épaulettes de Steve Ott

Le nouvel entraîneur adjoint des Blues de Saint-Louis est arrivé à Montréal à la fin du calendrier 2016-2017. Pierre Gervais confie que malgré les 34 ans de Ott, on dirait qu'il n'a jamais changé ses épaulettes.

Photo Ben Pelosse

«On voit des gars qui arrivent avec du vieil équipement, comme Steve Ott récemment. Je pense qu'il a les mêmes épaulettes depuis le junior. Et n'essaie pas de le faire changer; oublie ça! Il est habitué comme ça et il ne veut rien savoir!», confie celui qui est aussi membre d'Équipe Canada.

Tandis que d'autres joueurs se font ajouter quelques pièces de protection supplémentaires, certains veulent être plus légers.

«Malheureusement, pour les joueurs de hockey professionnels en général, c'est plutôt "moins ils en ont, mieux c'est". C'est nous qui devons nous battre avec eux pour essayer de garder le plus possible leur pièce d'équipement intacte! Les gants viennent toujours avec des petits protecteurs à l'intérieur et les gars enlèvent tout ça. Mais ici à Montréal, nous sommes très sévères sur ça.»

Bergevin a son mot à dire sur les numéros

Il n'est pas si fou que ça de croire que les joueurs choisissent le numéro qui arborera leur maillot les jours de matchs.

Or, chez le Canadien, le directeur général doit approuver, du moins pour ce qui est des nouveaux venus.

«Marc aime ça, s'impliquer pour les numéros. Pas lors des camps d'entraînement, mais quand un nouveau joueur arrive, oui. Si on signe un contrat avec un nouveau joueur, on se téléphone et je lui dis ce qu'il y a de disponible. Généralement, Marc choisit pour le joueur, à moins que celui-ci me fasse une demande», explique Gervais.

Lors d'une transaction, c'est souvent le gérant de l'équipement lui-même qui appelle le joueur concerné à propos de son numéro. Comme Andrew Shaw: il portait le 65 à Chicago. Il était disponible à Montréal et Shaw souhaitait le garder. Gervais a fait la demande à Bergevin, qui a accepté sans hésiter.