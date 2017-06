À la désopilante manière des Y

Souffre-douleurs de la génération X, au cours des dernières semaines, les Y ont pris leur revanche au cours du gala de Phil Roy, vendredi soir, au Grand Théâtre. Et de la meilleure façon, soit en faisant la preuve qu’il y a une belle relève chez les humoristes de 35 ans et moins.

Franchement, on s’est follement amusés avec cette bande de jeunes qui ne s’embarrasse d’aucun complexe ni tabou lors de l’avant-dernier gala de la 18e édition du ComediHa!

Les vieux étaient admis sur scène, mais gare à eux s’ils tentaient d’adopter le langage des milléniaux, comme l’a constaté à ses dépens un Jean-Michel Anctil qui multipliait les «chill» et les «chicks». «Arrête de parler de même, j’ai l’impression de lire une chronique de ­Patrick Lagacé», l’a apostrophé l’animateur.

D’ailleurs, pour sa première présence à la barre d’un gala ComediHa!, Phil Roy peut dire mission accomplie. Son monologue sur le choc des générations, où il a asticoté les vieux sur leur incapacité à utiliser avec pertinence les nouvelles technologies, a fort bien lancé les hostilités.

Dans une galaxie... revisitée

Pour ceux qui ne sont pas à jour en ­humour, la première partie nous réservait d’intéressantes découvertes, de ­Guillaume Pineault, qui a fait un hit en racontant un rendez-vous amoureux ­dérangé par une encombrante flatulence, à l’étrange et amusante Rosalie Vaillancourt, une fille qui a un chum ­super laid, ce qui «démontre que j’ai de belles valeurs».

Après des numéros très bien reçus du toujours aussi longiligne Olivier ­Martineau, de Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques et Yannick de Martino, Phil Roy a titillé la fibre nostalgique des Y avec une relecture de Dans une ­galaxie près de chez vous avec Pier-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé et Katherine Levac.

Un sketch décousu cependant, peut-être le moins «punché» de la soirée, mais qui a été sauvé par les apparitions surprises d’Yves Corbeil et, surtout, de ­Didier Lucien, un rescapé de l’équipage original, qui a reçu une ovation.

Retour au secondaire

Beau flash de Phil Roy, au retour de l’entracte, que de parcourir son album de finissants, renommé «le wikipédia de l’acné», et surtout d’en relire les ­signatures pour se rendre compte qu’on s’écrivait un peu n’importe quoi.

Accueilli comme une star, Jay du Temple a aussi revisité son secondaire avec un sens de l’observation bien ­affûté. À un professeur d’éducation physique dans la salle, il a demandé une faveur: laver les dossards.

Après les prestations efficaces de Billy Tellier et Mehdi Bousaidan, on en a eu plein la gueule avec le jeune Julien Lacroix. Monté sur scène en annonçant qu’il sera papa parce que sa sœur est enceinte, il a été la révélation du gala avec son humour décapant. Il a eu droit à l’ovation la plus spontanée, et c’était mérité.