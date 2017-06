Céline Dion en anglais à Copenhague

Céline Dion a lancé sa tournée européenne, jeudi soir, à Copenhague, au Danemark. Selon nos informations, la chanteuse a donné un concert de près de deux heures au cours duquel elle a parcouru son répertoire en anglais.

De My Heart Will Go On à Taking Chances, en passant par Love Can Move Mountains, It’s All Coming Back To Me Now et I Drove All Night, ses tubes anglophones y sont presque tous apparus. Elle a aussi revisité plusieurs titres qu’elle avait mis de côté depuis plusieurs années, comme Misled, Treat Her Like A Lady, The Reason et Think Twice. Du côté des reprises, elle a interprété Black or White de Michael Jackson avec son fils aîné, René-Charles. Une surprise, il va sans dire.

Une pièce en français

Elle n’a fait qu’une pièce en français, Pour que tu m’aimes encore.

Céline Dion est montée sur scène aux alentours de 20 h 45, heure locale. Elle a ouvert les célébrations avec The Power of Love. Elle a clôturé le tout peu avant 23 h avec Love of My Life du groupe Queen, proposée en version acoustique au milieu du parterre.

Contrairement à son tour de chant de l’an dernier, au cours duquel elle gardait la même tenue, ce nouveau spectacle comprend quatre changements de costumes. Son ensemble de lever de rideau, composé d’un t-shirt, d’un pantalon large et d’une veste attachée autour des hanches a beaucoup fait jaser sur internet.

« Un tournant »

Selon le programme de tournée, Céline Dion a pris la route avec 3 choristes et 18 musiciens sous la direction de Scott Price. L’album photo de plus de 50 pages comprend un portrait en noir et blanc de René Angélil. On y trouve également des photos de la vedette en famille et lors de son passage au gala de l’ADISQ l’an dernier.

«Je suis à un tournant de ma vie où tout se bouscule pour finalement trouver sa place», écrit-elle dans son billet d’ouverture.

Véronic DiCaire en apéro

Véronic Dicaire a assuré la première partie du concert. Sur Twitter, les commentaires des fans de Céline Dion envers cette dernière étaient très élogieux. L’imitatrice a offert des relectures des tubes de Madonna (Express Yourself), Pink (Perfect), Christina Aguilera (Hurt), Adele (Someone Like You) et Whitney Houston (I Will Always Love You).

La tournée européenne de Céline Dion se poursuit jusqu’au 5 août. Samedi soir, la diva se produira à Stockholm, en Suède. Mardi, elle sera au O2 Arena de Londres, au Royaume-Uni.