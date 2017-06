En terrain inconnu

ORLANDO | Après une prestation plus qu’honorable à Kansas City il y a une semaine, l’Impact va tenter de poursuivre sur sa lancée en visitant l’Orlando City SC, samedi soir.

Il s’agira pour le XI montréalais d’une première visite au Orlando City Stadium, nouveau domicile des Lions.

Ceux-ci affichent un bon dossier de 6-2-1 à la maison et le défi s’annonce une fois de plus corsé pour l’Impact.

Toutefois, les Lions en arrachent depuis un moment avec seulement une victoire en huit rencontres (1-4-3).

Au cours de cette période, ils ont marqué seulement 6 buts et en ont accordé 13. Ils ont également été blanchis à quatre reprises.

Sans Larin

Une tuile est tombée sur la tête des locaux quand l’attaquant Cyle Larin a été arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Orlando.

Il affichait un taux d’alcool dans le sang de deux fois supérieur à la limite permise en Floride.

Larin doit passer par le programme sur les abus de substances de la ligue et il sera suspendu pendant cette période.

«Ça change quelque chose dans notre préparation, a reconnu Mauro Biello. C’est un bon attaquant qui est grand, fort et mobile. Il a compté beaucoup de buts dans cette ligue déjà.»

L’attaquant canadien est le meilleur marqueur d’Orlando avec 8 buts en 15 rencontres cette saison. Kaká est second avec trois.

Même système

Après avoir eu du succès avec un schéma à cinq défenseurs à Kansas City, Mauro Biello a travaillé avec ce système toute la semaine à l’entraînement.

L’absence de Larin pourrait toutefois influencer la décision de Biello. Un schéma à trois arrières centraux offre une bonne couverture pour un gros attaquant qui reçoit bon nombre de centres. Ça ne sera peut-être pas le cas samedi soir.

On se demande d’ailleurs qui sera l’attaquant en poste pour Orlando qui n’est pas particulièrement bien garni à cette position.

«Pour nous ça ne change rien, on doit se concentrer sur notre équipe. On connaît leur équipe et on sait ce qu’on doit faire», a souligné Blerim Dzemaili en français.

Des retours

Mauro Biello est sans doute heureux de voir tout son monde de retour, mis à part Ambroise Oyongo, blessé jusqu’à la fin de la saison.

Outre Dzemaili, Laurent Ciman, Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau sont tous revenus d’un séjour avec leur équipe nationale.

«C’est bon de revoir ces joueurs-là, ils ont bien fait avant de partir avec leur équipe nationale.»

Avec le retour de Ciman, une défense à cinq serait très intéressante puisque cette semaine, il était entouré de Victor Cabrera et Kyle Fisher alors que Hassoun Camara était à droite et Daniel Lovitz se trouvait à gauche.

«La tactique, c’est une chose, mais sur le terrain, c’est autre chose. C’est la mentalité de chaque joueur qui change le match», a insisté Dzemaili.

Vieux rival

Parlant de Dzemaili, il retrouvera un vieux rival en Kaká, qu’il a déjà affronté en Italie. Le milieu de terrain brésilien a évolué pour l’AC Milan de 2003 à 2009 et en 2013-2014.

«C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire et c’est toujours agréable de l’affronter», a souligné Dzemaili.

► L’Impact sera privé de Chris Duvall, suspendu pour un match après avoir reçu un carton rouge à Kansas City, la semaine dernière.