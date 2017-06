FrancoFolies: Le party hip-hop de Karim Ouellet

MONTRÉAL | Malgré le temps gris, Karim Ouellet a fait retentir ses mélodies entraînantes sur la Place des Festivals vendredi soir.

Parmi ses invités, nul autre que le rappeur parisien de l’heure MHD (Mohamed Sylla) est venu pousser la note avec l’auteur de «Karim et le loup», avant de fouler la scène du Métropolis, où il tenait l’affiche pour un deuxième soir d’affilée.

Les festivaliers ont aussi pu entendre deux piliers de la scène hip-hop montréalaise au tournant des années 2000: Muzion (Dramatik, Imposs et J.Kyll) et Sans Pression (Kamenga Mbikay). De même que Sarahmée, qui devait mêler sa voix à celle de son frère aîné et hôte de la soirée.

L’auteur de «L'amour» et de «Marie-Jo» sera de retour dimanche derrière les platines avec King Abid et leur projet K.O.K.A., à l’occasion du grand spectacle «Vive Montréal aux Francos!».