François Beauchemin «surpris et déçu»

Le défenseur québécois François Beauchemin digère mal la décision de l’Avalanche du Colorado de racheter son contrat.

Beauchemin, qui a appris la nouvelle mercredi soir, a même fermé son téléphone cellulaire durant toute la journée de jeudi pour essayer de décanter un peu.

«J’étais surpris et déçu, a souligné Beauchemin en marge de la Classique Beauchemin-Fleury-Beauvillier pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Ce n’est pas un appel auquel je m’attendais mercredi soir. On m’a expliqué la situation et je comprends où l’équipe est rendue au Colorado avec un virage jeunesse.

«Je ne viens pas d’avoir 27 ans, je viens d’avoir 37 ans la semaine dernière. Je ne faisais plus partie des plans.»

Beauchemin devrait toucher 4,5 millions $, la saison prochaine.

Le rachat vaudra plutôt au défenseur 1,5 milions $ pour chacune des deux prochaines années.

La clause de non-échange de Beauchemin lui a certainement nui dans ce dossier. L’Avalanche aurait effectivement eu à le protéger au repêchage d'expansion la semaine prochaine pour conserver ses services.

En attente

Maintenant joueur autonome sans compensation, le défenseur québécois est libre de s’entendre avec l’équipe de son choix. Il serait toutefois étonnant qu’une équipe lui fasse signe avant la journée du repêchage d’expansion, le mercredi 21 juin.

Lors de la dernière saison, Beauchemin a inscrit 18 points, dont cinq buts, et maintenu un différentiel de -14 en 81 matchs avec l’Avalanche.

Durant sa carrière dans la LNH, le Québécois a aussi porté les couleurs du Canadien de Montréal, des Blue Jackets de Columbus, des Ducks d’Anaheim et des Maple Leafs de Toronto.