Grand défi Pierre Lavoie: Joé Juneau sur la première ligne

PONT-ROUGE | Pierre Lavoie et Joé Juneau ont uni leurs voix en marge du Grand défi Pierre Lavoie après avoir été accueillis en héros au Centre récréatif de Pont-Rouge portant le nom de l’ancien hockeyeur de la Ligue nationale.



Haie d’honneur formée par des bâtons de hockey, cris à tue-tête de centaines de jeunes en délire malgré une pluie glaciale et musique vivante, la municipalité de Portneuf n’a pas raté sa première réunion avec les cyclistes du 1000 km qui s’y sont arrêtés sur l’heure du dîner, vendredi.



Partis de l’intérieur du Centre Vidéotron en matinée, les 400 participants ayant roulé entre Québec et Pont-Rouge ont été propulsés durant cette étape par les encouragements de centaines d’enfants tout au long du parcours. La température automnale n’a pas trop ralenti leurs ardeurs.



«Les enfants, c’est notre nourriture [...] Quand on les voit se déplacer à la pluie battante en nous attendant pendant 45 minutes, que les CPE sont sur le bord tout le long de la route, ça vient faire toute la différence. C’est un grand encouragement pour tous nos programmes dans les CPE et écoles primaires. C’est ma paie et celle des cyclistes», a résumé le cofondateur du Grand défi au Journal à son arrivée.



«Fantastique!»



Originaire de l’endroit, Juneau ne s’est pas fait prier pour enfourcher de nouveau son vélo quand il a été mis au courant que Pont-Rouge était l’une des terres d’accueil de la neuvième édition de ce marathon.



«C’est une grande fierté d’être ici. Quand Pierre m’a contacté l’an passé pour me demander ce que je pensais d’un arrêt à Pont-Rouge, j’ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit qu’il fallait absolument que j’y participe encore une fois», a mentionné Juneau, qui a franchi l’arche à la tête du peloton en compagnie du leader du mouvement.



Collaboration importante



Depuis 11 ans, l’ancien joueur du Canadien dirige le Programme de développement des jeunes du Nunavik axé sur le hockey. Pierre Lavoie et lui éprouvent l’un pour l’autre un grand respect pour leurs actions posées envers la communauté.



«On se supporte mutuellement dans ce que chacun fait. Je pense que c’est important quand on travaille comme ça pour la société au niveau des jeunes de se supporter. Puis, c’est normal considérant qu’on croit aux mêmes choses», a expliqué le Pont-Rougeois, qui s’occupe aussi du programme hockey-école dans Portneuf.

«Joé est «un grand leader. Il m’a toujours inspiré. On fait un peu la même affaire. Il a vécu des difficultés, ce n’est pas le fun, mais il va passer à travers. On a parlé longuement de la suite et on va regarder comment on peut lui donner un petit coup de main. On travaille pour les mêmes raisons et ce qu’il fait est très important pour les communautés», a souligné Lavoie, faisant référence à une partie du financement du programme destiné aux jeunes Inuits, qui a été amputée dans les derniers mois.

Le triathlète fera d’ailleurs une place à Juneau dans sa nouvelle conférence sur le leadership qui doit être prête en septembre, a-t-il confirmé après avoir repris son souffle.