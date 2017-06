Le Micro d’argent a déjà 20 ans

Les FrancoFolies accueilleront de la grande visite, dimanche. IAM, groupe à qui l’on doit le mythique album L’école du micro d’argent, paru il y a 20 ans, se produira sur la place des Festivals lors du spectacle Vive Montréal aux Francos!, présenté dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Considéré par les amateurs du genre comme une référence, L’école du micro d’argent, disque qui s’est écoulé à 1,7 million d’exemplaires et sur lequel on retrouve les classiques Petit frère et Demain, c’est loin, occupera une place de choix dans la prestation qu’offrira le groupe chez nous.

«Nous offrons beaucoup de concerts, alors ça nous donne l’occasion de nous rendre compte de l’engouement qu’il y a — et qu’il y a toujours eu — pour cet album. Les plus gros classiques d’IAM s’y retrouvent», a souligné Shurik’n, en entrevue.

«Comme pour tous les autres albums, nous avions mis nos tripes dedans, nous étions super contents, mais après, ce sont les gens qui l’ont porté, a-t-il ajouté. C’est vrai qu’étant donné le succès qu’il a eu, à sa sortie, on se rendait bien compte qu’il y avait quelque chose pour notre album, mais on ne se doutait pas qu’il allait être transmis de génération en génération, jusqu’à maintenant. Qu’il soit autant célébré, autant de temps après sa sortie, c’est quelque chose de bluffant.»

Nouvel opus

Bien qu’une trentaine d’années se soient écoulées depuis la naissance du groupe, ses membres forment toujours une famille unie. À preuve, Shurik’n et ses complices (Akhenaton, Kheops, Imhotep et Kephren) ont lancé un huitième album, Rêvolution, au mois de mars. Plus de 90 000 unités ont été vendues depuis.

«Nous, ce qu’on dit aux gens et ce qu’on essaie de transmettre à nos enfants, c’est que malgré le fait que la société nous incite de moins en moins à rêver, il faut s’autoriser à le faire, a expliqué le rappeur. Si on perd espoir, comment peut-on continuer à évoluer?»

Les vétérans de la formation IAM monteront sur scène à compter de 20 h 30, dimanche, sur la place des Festivals.