Les Sharks ont des décisions difficiles à prendre

Le directeur général des Sharks de San Jose Doug Wilson ne s’en cache pas, il sera difficile de garder à la fois Joe Thornton et Patrick Marleau en Californie la saison prochaine.

Les deux vétérans seront joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet, mais ne figurent pas au sommet de la liste de priorités du directeur général.

«Tout dépend du montant des contrats sur la masse salariale. Il y a évidemment d’autres dossiers que nous devons régler avant. Pour ce qui est de Marleau et de Thornton, nous avons ouvert le dialogue et ça se poursuivra», a déclaré Wilson au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les dossiers prioritaires auxquels Wilson fait référence sont ceux de Marc-Édouard Vlasic et du gardien Martin Jones, qui négocient actuellement avec les Sharks les termes de leur prolongation de contrat. Les deux joueurs ont une année restante à leur contrat actuel.

Thornton et Marleau seront tous les deux âgés de 38 ans au début de la prochaine saison et dans le cas de Jumbo Joe, il vient de subir une importante opération pour réparer des déchirures ligamentaires au genou. Selon Doug Wilson, Thornton sera en parfaite santé au début de la saison et cette blessure n’affectera en rien l’issue des négociations avec son joueur.

«Je ne crois pas qu'il y a un doute qu'il sera en pleine forme pour le début de la campagne, a-t-il déclaré. Ces joueurs ont toujours voulu être ici et ils ont établi les standards de performance de notre organisation. Nous explorons plusieurs options et nous essayons de prendre la meilleure décision. Ils ont des options eux aussi, mais ils savent à quel point ils comptent pour nous.»

Patrick Marleau a inscrit le 500e but de sa carrière la saison dernière et en compte aujourd’hui 508 (41e rang de l’histoire). Il avait en poche un contrat dont l’impact sur la masse salariale de l'équipe était de 6,6 millions $ par saison.

Quant à Thornton, il a franchi le plateau des 1000 mentions d’aide la saison dernière et pointe au 13e rang de l’histoire à ce chapitre avec 1007. Le grand centre est également au 22e rang de l’histoire pour les points avec 1391. Son précédent contrat avait un impact salarial de 6,75 millions $ par saison.