Paul Casey se relève avec brio

Le golfeur d’expérience s’est ressaisi en montrant les dents. Il a aligné cinq petits moineaux de suite pour regrimper au tableau et signer une carte de 71 (-1).

Casey a admis avoir fait une gaffe monumentale en se mettant hors position dans la broussaille aux abords du vert du 14e trou, où il a fait son triple boguey. Il a gardé son sang-froid et avalé sa pilule, une réaction qu’il n’aurait pas eue il y a quelques années. Il a gagné en maturité grâce à son cadet, Johnny McLaren, et à sa famille.

À égalité en tête, Casey ne changera pas son plan de match pour autant. Il s’attend à un flux d’adrénaline au fil des rondes du week-end. «Il y aura beaucoup d’excitation, mais il faudra rester dans le présent. C’est cliché, mais il faut être patient et ne pas penser à ce qui s’en vient, surtout pas sur ce parcours. Je l’ai montré aujourd’hui (vendredi) avec un seul mauvais élan.»

Il a mis sa patience à rude épreuve. «J’ai collé à mon plan de match. J’ai essayé de faire la même chose qu'hier (jeudi), mais ça ne s’est pas passé de la même façon. En première ronde, j’avais souvent frappé près du fanion en callant les roulés. Aujourd’hui (vendredi), j’ai travaillé d’arrache-pied à l’allée pour rester dans la course. J’ai fait plusieurs bons coups sur le retour, mais je n’ai pas réussi les roulés d’une quinzaine de pieds.»



♦ Sous un soleil de plomb et la température chaude, le terrain s'est asséché et raffermi. Les allées sont beaucoup plus fermes, tout comme les verts. Ceux-ci ont affiché une vitesse tout juste supérieure à 13 pieds sur le Stimpmetre, vendredi. Des orages sont prévus samedi après-midi.