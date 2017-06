[QUIZ] L'ultime quiz sur Georges St-Pierre!

Sur quelle carte et dans quelle ville GSP est entré dans l'Octogone de l'UFC pour la première fois?

Georges a défait Karo Parisyan par décision sur la carte préliminaire. La carte principale mettait en vedette un combat de championnat entre Randy Couture et Vitor Belfort, et un affrontement pour la ceinture des mi-moyens entre B.J. Penn et Matt Hughes.