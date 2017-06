Silber Pro Cycling rafle la mise

SAINT-GEORGES | La formation montréalaise Silber Pro Cycling a passé la gratte vendredi au Tour de Beauce, à l’occasion du contre-la-montre disputé dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande sous une forte pluie.

Alexander Cowan a remporté l’épreuve de l’effort en solitaire d’une distance de 19,4 km pour s’emparer des maillots jaune de meneur, blanc de leader aux points et rouge de meilleur jeune (U-23).

Le coureur de Calgary a complété le parcours en 25 min 17 s, devançant Taylor Eisenhart (Holowesko/Citadel) de huit secondes et Matteo Dal-Cin (Rally Cycling) de 16 secondes.

«Ce n’est pas une si grande surprise d’avoir remporté l’étape, parce que j’ai beaucoup travaillé, mais je visais le top 5, a raconté le héros du jour. Avec la victoire d’étape, je ne pourrais pas être plus heureux. Mon objectif était de me hisser dans le top 3 au classement général, avec un objectif lointain de m’emparer du maillot jaune.»

«Je croyais en mes chances pour la victoire d’étape, poursuit celui qui détient 22 secondes d’avance sur Jordan Cheyne, de Jelly Belly, au classement général. J’ai remporté le championnat canadien U-23 et terminé en 12e place au championnat mondial junior l’an dernier.»

« Gros défi »

Ancien coureur de BMX, Cowan pratique le vélo de route à temps plein depuis deux ans seulement. «J’ai débuté en BMX, mais j’ai aussi touché au vélo de montagne et à la piste, a-t-il indiqué. En raison de mes succès sur route, j’ai décidé d’y aller à temps plein.»

Gord Fraser rayonnait quand il a vu son protégé franchir la ligne d’arrivée avec le meilleur temps. «Remporter l’étape et le maillot jaune est au-dessus de nos attentes, a reconnu le directeur sportif de Silber Pro Cycling. J’avais confiance en Alec parce qu’il avait réussi les mêmes moyennes de vitesse que Ryan Roth. Je suis un peu déçu parce qu’on aurait pu réussir un doublé si Ryan n’avait pas subi une crevaison à 500 mètres de la ligne d’arrivée.»

Champion canadien en titre au contre-la-montre dans la catégorie élite, Roth a terminé en 19e position, à 71 secondes du vainqueur.

La formation montréalaise parviendra-t-elle à conserver le maillot jaune jusqu’à la conclusion de la 32e édition du Tour de Beauce? «Pour travailler en groupe, nous avons la meilleure équipe, a affirmé Fraser, mais ça va être un gros défi. On va être “challengés”. Ce n’est pas fini et il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour y avoir participé en 1993 lors des nationaux, le parcours du critérium de Québec [35 tours de deux kilomètres] est difficile.»

Poudre d’escampette

Un incident de course a mis Eisenhart dans tous ses états. «Un véhicule d’United Healthcare m’a ralenti et j’ai dû mettre le pied à terre, a-t-il expliqué après avoir retrouvé le sourire. Cet incident m’a coûté les huit secondes qui me séparent de la première place. C’était un soigneur qui conduisait le véhicule. Il n’avait pas à être au milieu du parcours et il ne savait pas où se diriger. Ce n’était pas volontaire, mais j’ai perdu mon rythme. C’est frustrant sur le coup, mais le coureur de Silber a fait une bonne course et c’est un bon gars. Chapeau!»

En soirée, un circuit routier de 77 kilomètres était au menu. Une échappée de 14 coureurs a pris la poudre d’escampette dès le 15e kilomètre, et Christoper Lawless, d’Axeon Hagens Berman, est parvenu à s’extirper de ce groupe pour signer la victoire devant Steve Fisher, de Canyon Bicycle, et Sepp Kuss, de Rally Cycling.

«J’étais venu découvrir le parcours, jeudi, et je savais que le finish en montée abrupte m’était favorable, a raconté le champion britannique élite du critérium. C’est ma deuxième plus grosse victoire en carrière. Je n’avais plus d’équipe en début de saison et j’ai décidé de me joindre à une formation américaine pour la première fois afin de favoriser mon développement.»

S’il a conservé ses maillots jaune et rouge en rentrant avec 1 min 09 s de retard sur Lawless, Cowan a cédé le blanc à Eisenhart.

Maillot jaune de meneur au classement général

1 Alexander Cowan, Silber Pro Cycling, 11 h 01 min 28 s

2 Jordan Cheyne, Jelly Belly, 22 s de retard

3 Jack Burke, Aevolo, 31 s de retard

Maillot blanc de meneur aux points

1 Taylor Eisenhart, Holowesko/Citadel, 37

2 Alexander Cowan, Silber Pro Cycling, 30

3 Matteo Dal-Cin, Rally Cycling, 28

Maillot à pois du roi de la montagne

1- Nigel Ellsay, Silber Pro Cycling, 36 points

2 Sepp Kuss, Rally Cycling, 29

3 Christophe Lawless, Axeon Hagens Berman, 26

Maillot rouge de meilleur jeune ( U-23 )

1 Alexander Cowan, Silber Pro Cycling, 11 h 01 min 28 s

2 Jack Burke, Aevolo, 31 s de retard

3 Keegan Swirbul, Jelly Belly, 43 s de retard