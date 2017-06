Un trio dangereux

ORLANDO | Il y a un trio drôlement dangereux qui se dessine en attaque pour l’Impact avec le retour au jeu de Matteo Mancosu.

La bonne entente est déjà installée entre Ignacio Piatti et Blerim Dzemaili. Ne manque plus que l’attaquant italien.

«C’est un attaquant qui a de la prestance et qui a un bon mouvement, c’est important pour l’équipe parce qu’on sait quand et où on doit jouer le ballon», a souligné Dzemaili.

Bonne entente

Mancosu, qui a marqué à son retour au jeu, la semaine dernière à Kansas City, devrait bien cadrer avec Piatti et Dzemaili.

Celui-ci a d’ailleurs raconté que Nacho et lui s’entendaient déjà très bien sur le terrain.

«On se comprend bien, on parle tous les deux italien, mais on peut faire mieux comme toute l’équipe.»

Mancosu a affirmé se sentir bien et Mauro Biello a laissé entendre qu’il serait partant samedi soir.

«Matteo n’est peut-être pas à 100 % sur le plan physique, mais il a besoin de minutes.

«Il a travaillé pendant deux semaines et a eu 15 minutes contre Kansas City, il va être prêt à avoir des bonnes minutes contre Orlando.»

Très fort

Mancosu, qui a accordé une première entrevue en anglais, a lancé de nombreuses fleurs à l’endroit de Dzemaili et on sent que ces deux-là vont s’amuser cet été.

«Blerim est très fort, il a joué avec des équipes fortes, c’est facile de jouer avec lui.

«Il a un bon tir et il a une bonne intelligence de jeu. Il se positionne bien dans la surface et son expérience en Europe est importante.»

Mancosu croit que l’Impact a tous les éléments pour offrir de bonnes prestations offensives.

«Tout est facile dans le secteur offensif de l’équipe avec des gars comme Nacho et Ballou [Tabla].»