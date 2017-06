Une maman fière

Timothy Ward-Laurier suit les traces de sa mère, la comédienne Lucie Laurier. Mais c’est derrière la caméra que le jeune homme de 24 ans a choisi de faire carrière, aux côtés du cinéaste Jean-Marc Vallée.

«Il est aujourd’hui concepteur d’effets visuels chez Fake Studio. Il a travaillé entre autres pour la série Big Little Lies, mettant en vedette les actrices Reese Whiterspoon et Nicole Kidman», raconte fièrement la maman de 42 ans, accompagnée de Pierre Karl Péladeau sur le tapis rouge de la soirée-bénéfice VIP du Théâtre du Rideau vert à la Caisse de dépôt et placements du Québec, lundi dernier.

Un sourire se dessine sur le visage de la comédienne Lucie Laurier lorsqu’elle parle de son fils. «C’est tout un homme. Il est beau! Et il est amoureux de la même fille depuis sept ans», ajoute-t-elle.