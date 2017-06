Une soirée chez les parents de Lady Gaga

La comédienne Debbie Lynch-White et sa fiancée, Marina Gallant, se sont récemment payés un souper chez nul autre que les parents de Lady Gaga. Les deux femmes ont fait la route jusqu’à New York pour un repas au Joanne Trattoria, le restaurant tenu par la famille de la célèbre chanteuse.

« On est parties pour un week-end dans la Grosse Pomme, il y a environ un mois. On voulait essayer l’endroit. C’est un tout petit restaurant de quartier. C’est de la bonne cuisine italienne, faite avec amour. Il y avait beaucoup de photos de Lady Gaga et sa famille sur les murs. Évidemment, l’endroit est très populaire », raconte celle qui incarnera bientôt La Bolduc à l’écran, rencontrée sur le tapis rouge du récent Gala Québec Cinéma, à la Maison de Radio-Canada.