Vers la création des Golden Knights

Mercredi soir, les Golden Knights de Vegas prendront vie grâce aux 30 joueurs qu’ils sélectionneront dans le cadre du repêchage d’expansion. Histoire de faciliter la tâche à George McPhee, la LNH a établi un calendrier restrictif auquel doit se plier chacun des directeurs généraux.

Samedi, 17 juin

15 h : Début du gel des 30 formations actuelles.

15 h : Début d’un moratoire sur les signatures de contrat pour les 30 formations actuelles.

17 h : Les 30 équipes doivent soumettre leur liste de protection à la centrale de la LNH ainsi qu’aux bureaux de l’Association des joueurs de la LNH.

Dimanche, 18 juin

10 h : Heure de tombée pour l’approbation et la distribution aux 31 équipes de toutes les listes de protection.

10 h : Début de la période d’entrevues entre Vegas et les joueurs autonomes (avec et sans compensation) laissés sans protection par les 30 autres formations.

Mercredi, 21 juin

10 h : Heure de tombée pour la remise, à la centrale de la LNH ainsi qu’à l’Association des joueurs, de la liste des 30 joueurs sélectionnés par Vegas.

10 h : Heure de tombée pour la soumission des contrats offerts et signés entre des joueurs autonomes (avec et sans compensation) et Vegas. Contrairement à la réglementation habituelle, l’équipe qui perdra un joueur autonome avec compensation au profit de Vegas ne recevra aucune compensation de la part de la nouvelle équipe.

20 h : Annonce des 30 sélections pendant le gala de la remise des trophées.

Jeudi, 22 juin

8 h : Fin du moratoire sur les signatures de contrat et du gel des 30 formations.