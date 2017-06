8 films non américains à voir cet été

Même si pendant l’été, les gros blockbusters hollywoodiens occupent beaucoup de place dans les cinémas de la province, certains films internationaux et québécois réussissent toujours à se trouver une place sur nos écrans. Voici huit films non américains qui prendront l’affiche au Québec pendant la belle saison.

Huit ans après la sortie du premier film, qui a récolté plus de 10 millions $ au box-office, Michel Côté et Louis-­José Houde sont de retour dans cette suite très attendue qui mettra aussi en ­vedette Karine Vanasse, Patrice ­Robitaille et Julie Le Breton. De père en flic 2 aura-t-il autant de succès que Bon Cop, Bad Cop 2?

Rarement un film français aura autant eu l’apparence d’un ­blockbuster hollywoodien. Adaptant une série de bandes dessinées française qui a bercé son enfance et son adolescence, le cinéaste français Luc Besson (Lucy, Le cinquième élément) a pris les grands moyens en réalisant cet ambitieux film de science-fiction avec le plus gros budget de l’histoire du cinéma européen, soit 197 millions d’euros (environ 290 millions de dollars canadiens). Valérian et la cité des mille planètes met en vedette deux stars montantes à Hollywood, Cara Delevingne et Dane DeHaan.