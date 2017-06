Des sorties gratuites, du jazz et un tour au cinéma

Dans une dizaine de jours, la 38e édition du Festival international de jazz fera vibrer le Quartier des arts et spectacles. Comme c’est avant tout une fête musicale pour le plus grand nombre, nous vous proposons une série de sorties gratuites et une exception avec la projection du film oscarisé La La Land et grand orchestre.

Disparu le 15 novembre 2016, le chanteur et ­guitariste de blues Bob Walsh fut l’un des grands piliers de ce festival. Pour souligner sa mémoire et sa contribution, l’harmoniciste Guy Bélanger qui fut son plus fidèle ­complice lui rendra hommage le jeudi 29 juin sur la grande scène ­extérieure.