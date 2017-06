Effervescence 1966-1970

En pleine célébration du 375e de Montréal et du 50e anniversaire d’Expo 67, le Musée des beaux-arts de Montréal présente une grande exposition immersive musicale, intitulée Révolution: «You say you want a revolution», titre inspiré d’une chanson des Beatles composée en 1968 par John Lennon. L’expo retrace les idéaux de l’époque, présents dans la musique, le cinéma, la mode, le design, autant que le militantisme. La fin des années 1960 a apporté de grandes transformations dans notre société à plusieurs niveaux, grâce à une jeunesse idéaliste assoiffée de liberté. L’exposition met en lumière cette époque charnière, en passant du Flower Power aux Black Panthers, de la minijupe aux premiers pas sur la Lune, d’Expo 67 à Woodstock, sans oublier L’Osstidcho.

♦ RÉVOLUTION: «YOU SAY YOU WANT A REVOLUTION», du 17 juin au 8 octobre, au MBAM.

♦ 700 objets incluant des ­vêtements, des affiches, des albums, des photographies et de nombreux documents d’archives, témoins de la vie d’une génération optimiste, militante et pacifiste qui voulait rompre avec les ­valeurs du passé.

♦ L’exposition parcourt les quatre coins du monde: du «Swinging London» aux révoltes étudiantes de mai 1968 dans les rues de Paris, de la Silicon Valley, berceau de l’informatique, aux communes hippies de la côte Ouest américaine jusqu’à Osaka, ville hôte de l’exposition universelle de 1970, sans oublier Montréal et l’Expo 67.

♦ Pour la première fois, le Musée, en partenariat avec l’organisme Fusion Jeunesse qui lutte contre le décrochage scolaire, laisse la place à une équipe de jeunes commissaires pour une tranche de l’exposition.

♦ L’exposition a d’abord été présentée au Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres.