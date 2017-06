Éric Lapointe: 25 ans de carrière

Éric Lapointe revisitera 25 ans de carrière, ce soir, aux FrancoFolies, avec son spectacle intitulé Vingt-cinq ans, 25 chansons. «Il y aura des côtés mélancoliques, mais ce sera très festif dans l’ensemble», dit le rockeur.

Éric Lapointe a préparé une rétrospective de sa carrière pour son passage aux FrancoFolies. «J’ai monté un show spécial, dit-il. C’est un show qui amorce ma nouvelle tournée, même s’il n’y a pas encore de nouvel album. C’est un survol de tous mes albums, de toutes mes époques.»

Nouvel album

Cet automne, Éric Lapointe donnera donc quelques concerts de cette nouvelle tournée, en plus de travailler sur son prochain album. «Ce sera l’album qui m’aura pris le plus de temps à faire, dit-il. Je travaille activement là-dessus et je me suis promis de le terminer cette année pour pouvoir le proposer au printemps.»

«J’ai beaucoup de belles collaborations d’artistes avec qui je m’entends bien, comme Michel Rivard. Et le fantôme de Roger Tabra sera dans l’album. À sa mort, il m’a légué plusieurs textes que je suis en train d’explorer.»

La Voix

Le rockeur sera-t-il de retour à La Voix? «On me l’a demandé, mais je n’ai pas encore pris de décision. Je dois dire que je suis pas mal plus à ma place avec une guitare dans les mains qu’assis sur une chaise rouge à regarder les autres chanter!»

Éric Lapointe présentera son spectacle ce soir, 21 h, au Métropolis, dans le cadre des FrancoFolies. Rémi Chassé fera la première partie.