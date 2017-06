Henley, Reed et Hoffman s’invitent à la fête

ERIN, Wisconsin | Russell Henley, Patrick Reed et Charley Hoffman se sont invités à la grande fête au tableau principal des meneurs.

Bien que les performances des trois Américains aient été reléguées quelque peu aux oubliettes en raison de l’éclatante ronde de Justin Thomas, ceux-ci sont dans la course avec 18 trous à jouer.

Reed est rentré au chalet en milieu d’après-midi avec une impressionnante carte de 65, la quatrième de la semaine, et 10 coups de moins que la veille. Cette journée de travail lui a permis de grimper au septième rang à -7, à égalité avec Henley et Hoffman, qui ont joué respectivement 67 et 68.

Reed a changé sa tactique à l’approche des verts en restant sous la coupe, s’offrant ainsi des roulés plus faciles et moins fréquemment en pente descendante. Vendredi, il avait exécuté 33 roulés. Samedi, il en a fait 23.

«C’est la clé sur ce parcours. Il faut faire les roulés au bon moment. J’ai bien lu les verts, et la balle a tenu la ligne. Il faut vraiment se tenir sous la coupe à l’approche», a expliqué celui qui s’est toutefois dit déçu de la qualité de ses coups de départ avec une précision de 71 %.

Au moment de signer sa carte, il partageait la tête. Mais c’était quelques heures avant l’ouverture du derby. Les golfeurs derrière lui sont descendus dans les deux chiffres. «Je dois continuer à respecter mon plan de match. Je sais quoi faire. Si je continue à bien jouer et à faire les roulés importants, avec un peu de chance, demain après-midi (dimanche) je serai dans la course. J’ai une chance de gagner ce tournoi», a espéré le golfeur de 26 ans.

Pantalon chanceux

À l’occasion de cette troisième ronde, Reed arborait le pantalon qu’il portait lors de la ronde finale de la Coupe Ryder, en octobre, alors qu’il avait livré un furieux combat à Rory McIlroy en l’emportant par un trou.

Avec un léger sentiment patriotique à Erin Hills, encouragé par les amateurs criant «USA, USA» tout au long du parcours, ce pantalon lui a porté chance. «C’est la première fois que je le portais en compétition depuis cette journée. Je me sens bien dedans, a-t-il livré dans sa courte chronique de mode en conférence de presse.

«En fait, je n’ai pas vraiment le choix de ce que je porte. Je n’ai aucun mot à dire dans le changement de ma garde-robe, a-t-il expliqué à la blague. Ma femme, ma belle-mère et ma belle-sœur s’occupent de ça et je l’accepte. Vous savez le dicton : happy wife, happy life.

«Elles ont décidé que je porterais le rouge, le blanc et le bleu, cette semaine, a-t-il ensuite raconté avec le sourire. J’étais bien d’accord. Ce n’est pas juste pour le sentiment patriotique, mais aussi pour revivre les sentiments de la Coupe Ryder. Je l’ai senti sur le dernier droit quand les partisans ont viré fou. En frappant de bons coups et en réussissant plusieurs roulés, j’ai senti de bonnes montées d’adrénaline.»

En tête après 36 trous, Paul Casey a cassé en rapportant une carte de 75. Il a dégringolé au 17e rang, avec une fiche de -4, notamment en raison d’un triple boguey sur la longue normale quatre du troisième trou.

♦Après 54 trous, le Canadien Adam Hadwin pointe à égalité au 47e rang avec une fiche cumulative de +1. Il a enregistré une carte de 75, samedi.

♦Le mercure chutera à 21 degrés dimanche, alors que le vent soufflera de 20 à 40 km/h.

Dans le calepin...

Jean-Philip Cornellier a gardé le trophée du Championnat de la PGA du Canada en mains québécoises, succédant au champion en titre, Marc-Étienne Bussières. Il a défait 2 et 1 Bryn Parry en finale du match par trou. Le golfeur de 25 ans a tenu le coup après avoir vu son avance de 6 trous fondre rapidement au club de golf Deer Ridge, à Kitchener en Ontario. Il a perdu cinq trous de suite avant de reprendre le contrôle au 18e pour remporter son match contre le golfeur de 45 ans de Vancouver. Affilié au club de golf Knowlton, Cornellier ne sera pas à l’Omnium canadien à la fin de juillet. C’est Parry qui obtient l’exemption puisqu’il a ravi le titre de numéro un au Canada au Québécois Dave Lévesque.

Cornellier avait tenté de se qualifier pour l’Omnium des États-Unis à la mi-mai. Il avait terminé au 12e rang de sa qualification locale au Crumpin-Fox Club du Massachussetts où les trois meilleurs golfeurs passaient à l’étape suivante. Il avait remis une carte de 77 (+5), sept coups derrière le meneur. Le Beauceron Max Gilbert était aussi présent. Il avait joué 76.

Aperçu sur la route menant à Erin Hills, le propriétaire d’une maison offre des espaces de stationnement aux spectateurs se rendant au parcours en voiture. Pour 40 $, les clients peuvent stationner leur voiture, siroter gracieusement une bière et être conduits à l’entrée du parcours. Du service! Les autres locateurs exigent plus de 50 $ et n’offrent surtout pas les mêmes avantages.

Amoureux de hockey et partisan du Canadien, le cadet québécois Yohann Benson portant le sac de Russell Knox se délecte de l’arrivée de Jonathan Drouin à Montréal. Selon lui, le CH doit se trouver un autre bon joueur de centre.

La technologie au service du golf. Les traceurs de trajectoire sont maintenant utilisés par la majorité des golfeurs dans le champ de pratique. Le tout avec une tablette à portée de doigt.