Ignacio Piatti vole un point à l’Orlando City SC

Ignacio Piatti a livré une performance magistrale, samedi soir, à Orlando, car avec deux buts et une mention d’aide, le vétéran a permis à l’Impact de Montréal d’obtenir un verdict nul de 3-3 face à l’Orlando City SC.

L’équipe locale a été en tout point dominante lors de la première demie. Piatti a orchestré la seule attaque marquante de l’Impact au cours du premier engagement.

À la suite d’un bel effort individuel pour récupérer un ballon au fond de la zone adverse, Piatti a déjoué deux adversaires avant de faire une passe parfaite à Blerim Dzemaili. Laissé seul dans la zone de réparation, celui-ci a réussi à tromper la vigilance du gardien Joe Bendik avec une frappe à ras du sol.

Piatti a remis la troupe de Mauro Biello dans le match au retour de la mi-temps en inscrivant deux buts en moins de deux minutes.

Le milieu de terrain a d’abord complété avec brio le jeu amorcé par Dzemaili et Matteo Mancosu, déjouant deux adversaires avant de trouver le fond du filet.

Quelques secondes plus tard, il s’est à nouveau retrouvé seul devant Bendik après s’être moqué de la défensive de l’Orlando City. Après un premier tir bloqué par le gardien, il a bondi sur son retour pour inscrire son second but du match et son huitième de la saison.

Les deux réussites de Piatti ont littéralement fouetté l’Impact, qui a obtenu de bien meilleures chances de marquer en deuxième demie. Hassoun Camara a d’ailleurs raté une occasion en or lorsqu’il s’est retrouvé seul devant le filet adverse. Après un premier tir bloqué, son deuxième a heurté le poteau à la gauche de Bendik.

Au moment où l’Impact se dirigeait vers la victoire, Jonathan Spector a inscrit le but égalisateur lors des minutes ajoutées, en fin de rencontre.

Dominé en première demie

L’Orlando City SC avait connu un excellent début de match. Il a profité d’une erreur d’arbitrage pour ouvrir la marque dès la huitième minute de jeu.

Bien que le ballon ait sorti des lignes de jeu, Kaka a tiré profit du silence de l’arbitre pour le remettre à Matías Pérez García, qui a inscrit son premier but de la saison.

Le deuxième but des favoris de la foule a fait mal paraitre la défensive de l’Impact, car plusieurs joueurs d’Orlando se sont retrouvés sans surveillance.

Sur une frappe de Will Johnson, Evan Bush, puis Ciman, ont dû s’y mettre à deux pour arrêter le ballon. Le retour a toutefois atterri aux pieds de Carlos Rivas, qui a marqué dans un but vide.

Bush a gardé la formation montréalaise dans le match au cours de la première demie en réalisant plusieurs arrêts-clés. À terme, il a repoussé sept tirs cadrés, tout comme son homologue.

L’Impact renouera avec l’action en accueillant le Toronto FC, mercredi, dans le cadre du match-aller de la finale du Championnat canadien.