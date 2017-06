Kean, Butler, Kovalev et Ward

J’espère que Simon ne croit pas qu’il est arrivé. Qu’il est à deux combats d’une chance pour un titre mondial. J’espère que malgré l’explosion de sa visibilité au Québec après la présentation du documentaire de Marc Danis et de Simon René hier à TVA Sports et de toutes les entrevues qu’il accorde depuis l’automne, j’espère que Simon Kean reste conscient que tout peut s’écrouler d’un seul coup de poing.

À son réveil ce matin, il n’y a plus de film, plus de chroniques dans les journaux, plus d’entrevues à la radio. Il n’y a qu’un adversaire plus grand et plus expérimenté que lui qui l’attend dans un coin d’un ring à l’Olympia.